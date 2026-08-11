히트플레이션 우려에..."과일·채소 대신 주스 마셔요"

AI 핵심 요약beta
- GS샵 6~7월 과채주스 주문액이 전년 대비 260% 늘었다.
- 폭염과 히트플레이션 우려에 대체 먹거리 수요가 커졌다.
- GS샵은 13일 블루베리주스, 14일 당근주스를 선보인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = GS샵의 6~7월 과채주스 주문액이 전년 동기 대비 약 260% 신장했다. 연일 폭염이 이어지는 가운데, 히트플레이션(고온에 따른 물가상승)이 우려되면서 가격 부담이 적고, 장기간 보관할 수 있는 과채주스가 대체 먹거리로 주목받는 모양새다.
특히 핵심 고객층인 40~50대의 건강 관리에 대한 높은 관심까지 더해져, 올해 6월과 7월 과채주스 주문액은 전년 동기 대비 각각 279%, 244% 신장했다.
최근 방송에서도 높은 수요를 입증했다. 지난 3일 방송한 '포미 토마토주스'는 1시간 만에 약 3500건의 주문이 접수됐다. 해당 제품은 물, 설탕 등의 첨가물 없이 토마토만 100% 착즙한 주스다. 500ml 한 병에 토마토 약 10개를 담았다.
GS샵은 이번 주 다양한 착즙 주스를 연이어 선보인다. 오는 13일 오후 8시 45분에는 '하이랜드 블루베리 주스'를 방송한다. 미국산 프리미엄 블루베리만 100% 착즙한 주스로, 한 팩에 100알 이상의 블루베리를 담아 안토시아닌, 플라보노이드 등 항산화 성분이 풍부하다.
14일 오전 6시에는 '보넬드 당근주스'를 선보일 예정이다. 보넬드 당근 주스는 100% 당근만 착즙한 제품으로 베타카로틴, 비타민 A∙C, 판토텐산 등 다양한 영양소를 함유하고 있다.
flurry327@newspim.com