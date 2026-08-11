듀오백, 상반기 매출 120억4000만원…전년비 20.9%↑

AI 핵심 요약beta
- 듀오백은 11일 상반기 매출이 120억4000만원으로 20.9% 늘었다고 밝혔다.
- 상반기 영업손실은 8억9000만원으로 적자 폭을 38.7% 줄였다.
- 원가 개선과 라인업 확대로 성장세를 이어가고 하반기 절감책을 실행한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 듀오백은 올해 상반기 매출액이 120억4000만원으로 전년 동기 대비 20.9% 증가했다고 11일 밝혔다.
같은 기간 영업손실은 8억9000만원으로 전년 동기 14억5000만원보다 적자 폭이 38.7% 줄었다. 매출 증가와 함께 원가 구조가 개선되면서 영업손실 규모도 축소됐다.
상반기 매출원가율은 68.9%로 전년 동기 77.9%보다 9.0%포인트 낮아졌다. 듀오백은 외주로 진행하던 제작 공정을 내재화하고 생산 규모를 확대하면서 원가 구조를 개선했다고 설명했다.
매출 확대에는 제품 라인업과 판매 채널 다변화가 영향을 미쳤다는 게 회사 측 설명이다.
듀오백은 프리미엄 브랜드 '에르고백'과 가성비를 내세운 'T-Chair' 등을 통해 가격대별 제품 구성을 확대하고 있다. 특정 가격대 중심이던 제품 구성을 넓히는 한편 쿠션류 등 데스크테리어 제품도 추가해 의자와 연계된 제품군으로 사업 영역을 확장했다.
관공서와 학교 등을 대상으로 한 조달시장 매출도 증가하고 있다고 회사는 설명했다.
듀오백은 하반기부터 기존에 마련한 원가절감 계획을 실행할 예정이다. 제작 공정 내재화 적용 품목을 추가로 늘리고 원부자재 조달 구조도 재점검해 원가를 낮춘다는 계획이다.
신규 사업으로는 체형과 취향, 사용 환경에 맞춰 제품을 추천하는 '듀오백 피팅 라운지'를 추진한다.
듀오백은 온라인 채널에서 축적한 피팅 데이터와 운영 노하우를 활용해 개인 맞춤형 의자 피팅 서비스를 사업화할 방침이다. 서비스 운영 경험을 축적한 뒤 오프라인 매장으로 적용 범위를 단계적으로 확대할 예정이다.
듀오백 관계자는 "가격대별 라인업 확장과 인접 카테고리·조달 시장 공략으로 매출 성장세를 이어가고 있다"며 "원가절감 계획을 하반기부터 실행해 수익성 개선을 추진할 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com