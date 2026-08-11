G마켓, 햄버거 프렌차이즈 최대 51% 단독 특가

AI 핵심 요약beta
- G마켓이 10일 썸머 버거 페스티벌 시즌2를 열었다
- 롯데리아·버거킹·쉐이크쉑·맥도날드 e쿠폰을 최대 51% 할인했다
- 30일까지 삼성카드 추가할인과 주차별 특가를 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = G마켓이 30일까지 '썸머 버거 페스티벌 시즌2'를 열고, 인기 버거 브랜드 e쿠폰을 단독 특가 판매한다.
썸머 버거 페스티벌은 무더운 여름철, 빠르고 간편하게 즐길 수 있는 버거 수요를 겨냥한 이벤트로 지난해 처음으로 진행됐다. 작년에는 8월 한 달간 버거 e쿠폰 판매량이 전년 동기 대비 3배 넘게(236%) 증가하는 등 큰 호응을 얻었다.
지난 10일부터 시작된 이번 썸머 버거 페스티벌에는 롯데리아, 버거킹, 쉐이크쉑, 맥도날드 등 4개 브랜드가 참여해 최대 51% 할인가에 인기 버거를 판매한다. 삼성카드로 결제하면 최대 2천원까지 적용되는 5% 추가 할인 혜택도 받을 수 있다. 결제할인은 행사기간 중 ID당 1회 적용된다.
첫 주차인 16일까지는 롯데리아편으로, 나폴리 모짜렐라버거로 구성한 '나폴리 콤보', 핫크리스피 치킨버거와 통다리 크리스피 치킨버거를 함께 즐길 수 있는 '핫크통다리팩' 및 '단짜 디저트 팩' 등을 선보인다. 이후 17일부터 23일까지는 버거킹편을 통해 인기 버거 세트를 최대 반값까지 할인 판매한다. 이어 24일부터 30일까지는 쉐이크쉑편으로, 1인 세트와 2인 세트, 바닐라 쉐이크 등 인기 메뉴를 합리적인 가격에 제안한다. 행사 마지막 주인 25일부터 30일까지는 맥도날드 금액권을 선착순 한정 수량으로 할인 판매한다.
flurry327@newspim.com