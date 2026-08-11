강득구 "정청래, 김관영 제명·혁신당 합당 관련 거짓말...당대표 자격 없어"

"김관영 제명, 만장일치 아냐…정청래 의결 강행"

"합당 추진서 당내 절차 무시...李대통령 팔이도 하지 말라"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당 최고위원인 강득구 의원이 11일 정청래 당대표 후보를 향해 "거짓말을 일삼는 정 후보는 당대표 자격이 없다"고 비판했다.

강 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "대통령과 관련된 부분이라 민주당 당원으로서 끝까지 이야기하지 않는 것이 원칙이라고 생각해 참아왔다"며 "전당대회가 진행 중인 상황에서 불필요한 논란을 일으키는 것이 맞지 않다고 생각했다"고 말했다.

강득구 더불어민주당 최고위원이가 6일 경기 수원시 경기아트센터에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

그러면서 "정청래 후보가 똑같은 말을 반복해서 거짓을 이야기하고 있어 이제는 진실을 밝혀야 한다는 무거운 마음으로 이 자리에 섰다"고 했다.

강 의원은 먼저 김관영 전 전북도지사 제명 과정을 거론했다. 그는 "지난 지방선거 과정에서 정청래 대표 중심으로 김관영 당시 전북도지사를 단칼에 당에서 제명했다"며 "저를 포함한 일부 최고위원은 당사자의 소명을 들은 후 결정하자고 했지만, 정청래 대표 중심으로 의결을 강행했다"고 주장했다.

이어 "만장일치로 의결됐다고 발표했지만 그 자리에서 분명히 '나는 반대한다'고 이야기했다"며 "속기록에 분명히 남아 있을 것"이라고 말했다. 또 "당시 정청래 대표와 조승래 사무총장에게도 반대한다는 입장을 분명히 밝혔다"고 덧붙였다.

강 의원은 "김관영 전 지사를 감싸려고 한 것은 추호도 아니다"라며 "현직 전북도지사였던 만큼 평당원을 포함해 누구든 본인에게 소명할 기회를 줘야 한다는 것이 원칙이었다"고 설명했다.

이어 "상황을 객관적으로 다시 판단할 시간도 필요했다"며 "다른 일부 최고위원도 그 입장에 동의했다"고 말했다. 그러면서 "소명 절차도 없이 과정이 생략된 채 그날 바로 최고 수위의 징계인 제명으로 결정됐다"며 "이것이 정청래 대표의 본질"이라고 날을 세웠다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 12일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 2차종합특검대응특별위원회 출범식 및 1차 회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.12 mironj19@newspim.com

강 의원은 조국혁신당과의 합당 추진 과정에서도 정 후보가 당내 절차를 무시했다고 주장했다.

그는 "지난 1월 21일 밤 긴급 최고위원회의를 연다는 통보를 받고 지방 일정을 뒤로 미룬 채 다음 날 아침 최고위원회의에 참석했다"며 "당시 안건 내용도 전달받지 못했다"고 말했다.

이어 "정청래 당시 대표가 '조국혁신당과 합당하기로 했다', '잠시 후 기자회견을 한다', '기자회견 전에 최고위원에게 알리는 것'이라고 말했다"고 전했다.

강 의원은 당시 자신이 "합당을 추진하려면 당헌·당규에 따른 절차를 밟아야 한다"며 "최소한 의원총회에 보고하고 토론해야 하고, 최고위원회에서 논의한 뒤 당원들과 숙의하고 토론하는 과정을 거쳐야 한다"고 요구했다고 밝혔다.

그는 "당헌·당규가 모든 것의 기준이 돼야 한다는 원칙에 따라 한 말"이라며 "중차대한 문제를 당대표가 일방적으로 결정할 것이 아니라 의원총회와 당원들의 의견을 물어야 한다는 절박한 심정이었다"고 했다.

이어 "재차 요구한 끝에 의원총회를 열어 논의했고, 당원들과 토론하는 과정도 거쳤다"며 "지방선거를 한 달여 앞두고 합당을 발표한 데 대해 대체로 황당하다는 의견이었고 여론의 흐름도 그랬다"고 말했다. 당시에는 이미 공천 과정 등 지방선거 일정이 진행 중이었다고도 했다.

강 의원은 정 후보가 조국혁신당과의 합당 추진과 관련해 대통령의 뜻을 언급한 것도 사실과 다르다고 주장했다.

그는 "정청래 대표는 청와대 정무수석이 조국혁신당과의 합당이 대통령의 지론이라고 말했다고 했다"며 "제가 입장을 다시 확인한 결과 정무수석을 통해 들은 최종 입장은 합당을 포함해 시기와 방법은 당에서 자율적으로 판단할 문제라는 것이 대통령의 생각이었다"고 말했다.

계속해서 강 의원은 "왜 대통령을 끌어들이느냐"며 "대통령 팔이를 더 이상 하지 말라"고 직격했다.

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