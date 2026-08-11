원주시, '강원 의료·웰니스 AX 대전환 사업' 착수보고회 13일 개최

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 13일 서울서 의료·웰니스 AX 보고회를 연다.
- 강원도를 의료AI 산업 거점으로 키우는 국가사업이다.
- 원주시는 마스터플랜을 거쳐 2028년 본사업을 목표로 한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시가 국가 예비타당성조사 사업인 '강원 의료·웰니스 AX 대전환 사업' 착수보고회를 13일 서울에서 개최할 예정이다.
이번 보고회에는 송기헌 국회 과학기술정보방송통신위원장, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관을 포함해 이광재 국회 예산결산특별위원장, 여중협 강원특별자치도 행정부지사, 구자열 원주시장 등 주요 관계자들이 참석할 계획이다.
행사는 송기헌 위원장과 과학기술정보통신부 주최로 원주미래산업진흥원과 정보통신산업진흥원이 주관하며 참석자들은 사업 추진방향 및 협력 방안을 논의할 예정이다.
'강원 의료·웰니스 AX 대전환 사업'은 강원특별자치도를 대한민국의 대표 의료·웰니스 AI 산업 거점으로 발전시키기 위한 국가 프로젝트로 2026년 마스터플랜 기획과 2027년 사전검증을 거쳐 2028년 본 사업 추진을 목표로 하고 있다.
원주시는 정부의 '한국형 우븐시티' 모델을 의료 AI 분야에 접목해 도시가 의료AI 기술의 실증무대가 되는 신산업 모델을 추진하고 있다. 병원과 시민 생활공간이 포함된 도시 전체에서 의료AI 기술 개발, 실증, 사업화가 이루어질 계획이다.
이와 함께 원주시는 의료기기 산업 기반과 국민건강보험공단 및 건강보험심사평가원 등의 의료데이터를 활용해 의료데이터의 실증, 검증, 인허가 및 사업화까지 연계하는 '의료 AX 산업화 Fast-Track 체계'를 수립한다.
AI 의료기기와 서비스를 실제 현장에서 검증하고 결과를 기술 개선 및 사업화로 이어가는 새로운 의료AI 산업 모델을 원주에서 실현하려는 것이 핵심이다.
이를 통해 세계시장으로 진출하는 의료AI 산업 생태계를 조성하고 강원 전역으로 그 성과를 확산해 나갈 계획이다.
구자열 원주시장은 "이번 사업이 의료 데이터와 의료기기 산업, 병원, 기업, 도시를 하나로 연결하는 국가 프로젝트"라며 "한국형 우븐시티 개념을 의료 AI 분야에 적용해 원주가 대한민국의 대표 의료AI 산업 도시가 되도록 하겠다"고 말했다.
원주시는 2025년 12월 국회와 사업 추진 협의 이후 2026년 예타기획비 국비 10억 원을 확보했으며 올해 4월 정보통신산업진흥원과의 협약을 체결했다. 또 6월에는 전문기관을 선정해 강원권 의료·웰니스 AX 대전환을 위한 마스터플랜 기획을 착수했다. 오는 10월 최종 기획보고서 제출을 목표로 세부 사항을 구체화하고 있다.
onemoregive@newspim.com