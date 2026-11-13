앤팀, 日 '홍백가합전' 2년 연속 출연…글로벌 인기 입증

AI 핵심 요약beta
- 앤팀은 13일 일본 NHK 홍백가합전에 2년 연속 출연한다고 밝혔다
- 앤팀은 올해 빌보드 200에서 자체 최고 순위인 20위를 기록했다
- 앤팀은 아시아 투어 23회 공연으로 약 23만 명의 관객을 동원했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 하이브 글로벌 그룹 앤팀이 일본 대표 연말 음악 프로그램 'NHK 홍백가합전'에 2년 연속 출연하며 현지에서의 탄탄한 입지를 입증한다.
13일 소속사 YX 레이블즈에 따르면 앤팀은 오는 12월 31일 방송되는 '제77회 NHK 홍백가합전' 무대에 오른다. 이들은 지난해 데뷔 3년 만에 이 프로그램에 처음 초대받아 '파이어워크(FIREWORK)' 퍼포먼스를 선보인 바 있다.
앤팀은 "올해도 '홍백가합전' 무대에 서게 돼 영광이다. 노래로 언어와 지역의 경계를 넘어 전 세계 팬들을 만난 한 해였다. 한 걸음씩 쌓아 온 노력과 그 과정에서 맺은 소중한 인연이 다시 결실을 맺어 기쁘다. 올해의 마지막 밤을 멋지게 장식할 무대를 보여드리겠다"라고 밝혔다.
앤팀은 올해 음악 시장에서 괄목할 만한 성과를 거뒀다. 지난 4월 발표한 세 번째 미니앨범 '위 온 파이어(We on Fire)'가 미국 '빌보드 200'에 52위로 진입했다. 일본에서 출발한 보이그룹의 앨범 최초의 기록이다. 이어 9월 발매한 한국 미니 2집 '마크 온 미(Mark on Me)'는 같은 차트 20위에 오르며 최고 순위를 경신했다. 이 앨범은 발매 첫 일주일간 한터차트 기준 135만 7357장 팔려 팀 자체 초동 판매량 신기록을 세웠으며, 이로써 앤팀은 4작품 연속 밀리언셀러를 달성했다.
공연 부문에서도 두각을 나타냈다. 앤팀은 데뷔 이래 최대 규모의 아시아 투어 '2026 앤팀 콘서트 투어 '블레이즈 더 웨이'( BLAZE THE WAY)'를 통해 14개 도시에서 23회 공연을 열고 약 23만 명의 관객을 동원했다. 특히 일본 베루나 돔과 서울 KSPO 돔에서 앙코르 공연을 개최하며 한·일 양국에서 다진 탄탄한 인기를 증명했다. 지난 10월부터는 일본 18개 도시에서 총 41회에 걸친 투어 '마크 온 유(Mark on You)'를 진행 중이다.
moonddo00@newspim.com