아이들 우기, 10월 8일 미니 2집 '27' 발매…전곡 작사·작곡 참여

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 큐브엔터 그룹 아이들 우기가 자작곡으로 꽉 채운 앨범을 발매한다.

소속사 큐브엔터테인먼트는 지난 27일 아이들 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 우기의 두 번째 미니 앨범 '27(二十七)' 트랙리스트를 게제했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 아이들 우기. [사진=큐브엔터테인먼트] 2026.09.28 alice09@newspim.com

우기의 미니 2집은 타이틀곡 '스테이(Stay)'를 비롯해 총 6곡이 수록된다. 트랙리스트 이미지는 종이 위에 그네, 캐모마일, 나뭇잎 속의 햇살, 해바라기 등 각 트랙을 연상하게 하는 사진을 배치해 이목을 끌었다.

우기는 새 앨범에서 모든 곡의 작사, 작곡에 참여해 싱어송라이터로서의 역량과 자신만의 음악 세계를 보여줄 예정이다.

또한 우기의 첫 솔로 미니 앨범 '우기(YUQ1)'를 비롯해 다수의 자작곡에서 호흡을 맞춰온 Siixk Jun, BOYTOY 등이 다시 한번 힘을 보탰다.

여기에 K팝 아티스트들의 곡 작업에 참여한 Val Del Prete@NUMBER K 등 국내외 작가진이 합류해 앨범의 완성도를 높였다.

우기는 자신의 나이에서 착안한 타이틀 '27'처럼 새 앨범에서 스물일곱 우기가 느끼는 감정과 일상의 순간들을 곡을 통해 전할 예정이다.

우기의 미니 2집 '27'은 오는 10월 8일 각종 음원사이트를 통해 발매된다.

alice09@newspim.com