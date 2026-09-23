박보검·진영 듀엣곡 '안갯길', 23일 발매…박보검, 편곡·피아노 연주 참여

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 배우 박보검과 진영의 듀엣곡 '안갯길'이 23일 발매된다.

이날 각종 음원 사이트를 통해 공개되는 '안갯길'은 박보검과 진영이 함께한 드라마 '구르미 그린 달빛' 방영 10주년 기념으로, 박보검은 편곡과 피아노 연주에 직접 참여했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 박보검(왼쪽)과 진영이 리메이크 듀엣곡을 발매한다. [사진=엘르코리아] 2026.09.23 alice09@newspim.com

이번 리메이크는 원곡이 지닌 간절하고 아련한 정서는 이어가면서도 사극 특유의 색채를 덜어내고, 보다 풍성해진 악기 사운드와 담백한 보컬을 중심으로 새롭게 재해석했다.

남성 듀엣으로 재탄생한 만큼 박보검과 진영의 서로 다른 음색과 감정 표현을 섬세하게 담아내며 원곡과는 또 다른 매력의 '안갯길'을 완성했다.

특히 '구르미 그린 달빛'으로 인연을 맺은 두 사람이 10년이 지난 지금 '안갯길'을 통해 다시 호흡을 맞췄다는 점도 의미가 남다르다. 오랜 시간 작품과 오리지널사운드트랙(OST)를 기억하고 사랑해온 이들에게 지난날의 추억을 되새기는 특별한 선물이 될 것으로 기대된다.

박보검과 진영이 함께한 '안갯길' 리메이크 음원은 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.

alice09@newspim.com