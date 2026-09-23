우리은행, 청년 창업기업에 2000억원 금융지원

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신보·기보에 특별 출연해 각각 1000억원 보증 공급

최대 3억원 운전자금에 3년간 보증료 부담도 면제

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행이 담보와 신용이 부족해 초기 자금 조달에 어려움을 겪는 청년 창업기업을 대상으로 총 2000억원 규모의 금융지원에 나선다.

우리은행은 신용보증기금과 'Y.E.S 청년 창업 꿈 사다리 금융지원 업무협약'을 체결하고 기술보증기금과도 같은 내용의 협약을 맺었다고 23일 밝혔다.

우리은행 전경. [사진= 우리은행]

'Y.E.S'는 'Youth Easy Start-up'의 약자로 청년들이 보다 수월하게 창업에 도전하고 성장할 수 있도록 지원한다는 의미를 담았다. 지원 대상은 대표자 또는 실제 경영자가 만 17~39세인 창업 7년 이내 기업 가운데 각 보증기관의 보증 요건을 충족하는 청년 창업기업이다.

우리은행은 이번 협약에 따라 신용보증기금과 기술보증기금에 특별 출연한다. 두 보증기관은 이를 재원으로 각각 1000억원씩 총 2000억원 규모의 보증을 공급해 초기 창업기업의 금융 접근성을 높일 계획이다.

지원 기업은 최대 3억원의 운전자금 보증을 받을 수 있다. 최초 3년간 100% 보증비율을 적용하고, 보증기관의 고정보증료율을 적용하는 한편 우리은행이 보증료를 지원해 기업의 보증료 부담을 없앴다.

우리은행은 금융비용 절감을 위한 추가 혜택도 제공한다. 전자금융 수수료를 면제하고 금리 우대 등을 적용해 사업 초기 비용 부담을 낮출 예정이다. 'Y.E.S 청년 창업 꿈 사다리 금융지원'은 협약 이후 세부 절차를 거쳐 10월 초부터 시행된다.

이번 지원은 아이디어와 기술력은 갖췄지만 담보 부족이나 짧은 업력 등을 이유로 금융 이용에 제약을 받는 청년 창업기업의 자금 공백을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

정진완 우리은행장은 "좋은 아이디어와 기술을 갖춘 청년 창업가들이 자금 부담 때문에 도전을 멈추는 일이 없어야 한다"며 "생산적 금융을 적극 확대하고 신용보증기금, 기술보증기금과의 협력을 통해 청년 창업기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 든든한 꿈 사다리 역할을 하겠다"고 말했다.

peterbreak22@newspim.com