김지용 중수청장 후보자 "한동훈 핸드폰 포렌식 거부, 사실 아냐"

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중수청장 후보자 인사청문회 준비단 입장문 발표

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 김지용 중대범죄수사청장 후보자 측은 정치권에서 제기된 '한동훈 핸드폰에 대한 포렌식을 거부했다'는 주장에 대해 "사실과 다르다"고 반박했다.

23일 중수청장 후보자 인사청문회 준비단(준비단)은 입장문을 내고 이같이 밝혔다.

김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 [사진 = 뉴스핌DB]

준비단에 따르면 지난 2020년 7월경 당시 추미애 법무부 장관이 '채널A 사건' 관련 윤석열 전 검찰총장에 대한 수사지휘권을 배제했고, 이에 따라 서울중앙지검에서 독자적으로 수사를 진행했다. 김 후보자 측은 2021년 6월 김 후보자가 대검 형사부장으로 부임했으므로 채널A 사건에 관여하지 않았다고 설명했다.

준비단은 관련해 "한동훈 핸드폰에 대한 포렌식 절차 또한 서울중앙지검 수사팀과 대검 과학수사부 소관으로, 후보자가 일절 관여한 사실이 없다"고 했다.



김 후보자가 대검 형사부장에 재직할 때 윤 전 총장의 친인척이 형사고발된 사건에 대해 재기수사를 명령했으나 결국 불기소 처분을 승인했다는 주장에 대해서도 해명했다.

준비단은 "후보자는 2021년 6월 11일 대검찰청 형사부장으로 부임한 후 전임 형사부장으로부터 위 사건을 승계받아 검토했다"며 "위 사건은 공소시효 임박 사건(2021년 11월 15일 만료 예정)이었기 때문에 다른 사건보다 우선 검토했고, 그 결과 부임 후 20일 만인 2021년 7월 1일 재기수사명령을 한 것"이라고 했다.

이어 "이후 사건을 다시 수사한 서울중앙지검은 2021년 10월 25일 불기소 의견을 대검에 상신했는데 후보자는 2021년 10월 28일 '추가 수사가 필요하다'는 취지로 불승인했다"고 설명했다.

아울러 "서울중앙지검은 고발인 등을 상대로 추가 조사를 한 다음 2021년 11월 3일 재차 '불기소 결정을 유지하겠다'는 의견을 대검에 상신했고, 당시는 공소시효가 불과 10여일 정도 남은 상황에서 현실적으로 더 이상 수사를 진행하기 어려운 사정 등을 고려해 2021년 11월 5일 서울중앙지검의 불기소 의견을 수용하게 된 것"이라고 했다.

100wins@newspim.com