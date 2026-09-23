카카오게임즈 '도깨비의세계', 캐릭터명 선점 1시간 만에 조기 마감

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이용자 몰리며 1시간 만에 조기 마감

23일 오전 11시부터 2차 선점 진행

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오게임즈는 신작 MMORPG '도깨비의세계'의 1차 캐릭터명 선점 이벤트가 시작 약 1시간 만에 조기 마감됐다고 23일 밝혔다.

카카오게임즈 '도깨비의 세계' 플레이 장면. [사진=카카오게임즈]

1차 캐릭터명 선점 이벤트는 지난 22일 오후 8시부터 4시간 동안 진행될 예정이었으나 이용자가 몰리면서 오후 9시께 조기 종료됐다.

카카오게임즈는 23일 오전 11시부터 2차 캐릭터명 선점 이벤트를 진행한다. 이번 이벤트에서는 외자 캐릭터명을 제외한 2~8글자 캐릭터명을 선점할 수 있다.

'도깨비의세계'는 네이버 웹소설·웹툰 '멸귀수도전' 지식재산권(IP)을 기반으로 개발 중인 2.5D MMORPG다. 2D 도트 캐릭터와 3D 배경을 결합한 그래픽을 적용했으며, 한국 전통 정서를 활용한 세계관을 특징으로 한다.

카카오게임즈는 '나 혼자만 레벨업' 제작사 레드아이스 스튜디오와 협업해 원작 IP의 세계관을 게임으로 확장했다. 게임은 오는 10월 8일 정식 출시될 예정이다.

flurry327@newspim.com