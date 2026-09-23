현대로템, 獨 철도 박람회서 차세대 기술력 공개

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국산 차세대 고속철 디자인 최초 공개…현대차와 협업

피지컬AI 접목 수소전기트램 자율주행 기술도 첫 선

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 현대로템이 세계 최대 철도 박람회에서 차세대 고속철도차량 콘셉트 모델을 비롯한 미래 철도차량의 새 방향을 제시한다.

현대로템은 22일(현지시간)부터 25일까지 독일 베를린에서 열리는 '제15회 베를린 국제 철도차량ㆍ수송기술 박람회'(이노트란스 2026)에 참가한다고 23일 밝혔다.

이노트란스는 1996년부터 격년으로 개최되는 철도 박람회로, 2024년에 열린 행사에는 전 세계 59개국 2900여개 기업과 총 16만 9000여명의 관람객이 참가했다.

현대로템 박람회 부스 전경.[사진=현대로템]

현대로템은 이번 박람회에서 차세대 고속철도차량 콘셉트 모델을 처음 공개한다. 차세대 고속차량은 단순한 외형 변화가 아닌 차별화된 디자인을 통해 승객들이 여정의 감동을 느낄 수 있도록 사용자 경험(UX)을 제공하는 데에 중점을 뒀다.

특히 현대자동차그룹 남양연구소 현대디자인센터와 협업해 기존 철도차량의 디자인 한계를 넘어 프리미엄 모빌리티 산업에서 주목하는 고객지향적인 디자인을 도입했다.

외장 디자인에는 속도의 한계를 극복하기 위해 생체모방(Biomimicry)에 기반한 공기역학(Aerodynamic) 디자인이 적용됐다. 공기나 물의 저항을 극복하며 진화해 온 자연 속 생물체들의 몸 구조에서 영감을 받아 공력 성능과 미래지향적 정체성을 동시에 구현한 것이다.

내장 디자인은 우리나라 고유 미학인 절제된 아름다움과 유려한 곡선미에서 고안됐다. 실내공간은 사용자경험 및 사용자환경(UI) 개발로 편의성을 극대화하고 새로운 고객가치를 창출하는데 집중했다.

아울러 현대로템은 EMU-320 고속차량을 야외 전시장에 실차로 전시한다. 최고 운행속도 320km/h급 동력분산식 고속차량인 EMU-320은 현재 대한민국을 대표하는 고속차량인 'KTX-청룡'의 모델이기도 하다.

피지컬AI 자율주행 기술을 결합한 수소전기트램의 디오라마(축소모형)도 선보인다. 디오라마에는 운행 전 점검부터 자율주행, 유지보수 등 운행 전반에 걸친 시나리오를 AI를 통해 수행할 수 있도록 구현했다.

도로 한복판을 달리는 트램(노면전차)의 경우 지하철과 달리 자동차, 보행자, 자전거 등이 다니는 도로 위에서 이동하기 때문에 높은 수준의 자율주행 기술이 요구된다.

현대로템은 올해 자체 개발 완료한 철도차량용 첨단운전자보조시스템(ADAS)을 트램에 적용해 사람, 구조물 등을 판단하고 위험을 감지하도록 했다. 이를 기반으로 향후 수소전기트램의 완전자율주행 상용화를 목표로 기술 개발을 지속해 나간다는 계획이다.

현대로템 관계자는 "최근 글로벌 철도시장은 단순히 제조사의 설계와 제작 역량만 보는 것이 아니라 사업의 지속가능성과 자율주행 역량까지 한꺼번에 평가하는 추세"라며 "차세대 고속차량과 자율주행 기술을 통해 미래 철도가 나아가야 할 기준을 제시할 것"이라고 말했다.

heoneykim@newspim.com