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장거리 공대공 유도탄 개발 후 KF-21 통합 위한 협력체계 강화

항공기-무장 안정적 개발과 KF-21 통합 ·전력화 지원

"장거리 공대공 유도탄 완성에 전사 역량 집중… 대한민국 안보에 기여"

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화에어로스페이스와 한국항공우주산업(KAI)이 장거리 공대공 유도탄 개발과 국산 전투기 KF-21 보라매 통합을 위해 협력을 강화한다.

한화에어로스페이스와 KAI는 '장거리 공대공 유도탄 체계개발 사업 성공을 위한 상호협력 양해각서(MOU)'를 체결했다고 23일 밝혔다.

한화에어로-KAI, 장거리 공대공 유도탄 KF-21 통합 협력.[사진=한화에어로]

양사는 장거리 공대공 유도탄 개발 과정에서 협력하고, 향후 개발된 무장을 KF-21에 안정적으로 통합해 전력화하는 데 공동으로 나설 계획이다.

이번 협약은 양사가 올해부터 추진해온 항공기와 국산 항공무장 분야 협력의 연장선이다.

양사는 지난 2월 서울에서 'K-방산 글로벌 경쟁력 강화를 위한 미래 핵심 사업 공동 협력 협약'을 맺고 국산 항공기의 국제 공동 마케팅과 협력사 공급망 공유에 협력하기로 했다. 같은 달 사우디아라비아 리야드에서 열린 세계방산전시회(WDS)에서도 항공무장 사업협력 MOU를 체결해 항공기와 무장 통합, 수출 공동 마케팅 등을 추진하기로 했다.

한화와 KAI는 KF-21 개발 과정에서도 협력해왔다. 한화에어로스페이스는 KF-21의 항공엔진과 착륙장치, 비행조종·제어장치 등을 공급하고 있다. 한화시스템은 AESA(능동위상배열) 레이다와 전자광학 표적추적장비(EO-TGP), 적외선 탐색·추적장비(IRST), 임무컴퓨터 등을 담당하고 있다.

한화에어로스페이스는 장거리 공대공 유도탄 체계개발 참여를 위한 관련 기술 확보에도 투자하고 있다. 현재 정부가 주도하는 '항공기 연동을 위한 공대공 유도탄 간 연동설계 기술' 개발사업에 참여해 내년 상반기까지 기술 확보를 추진하고 있다.

추진기관 분야에서도 관련 기술을 축적해왔다. 2021년 이후 장거리 공대공 유도탄에 활용할 수 있는 고체 덕티드 램제트 엔진 관련 과제 6개 가운데 초음속 공대공 유도탄과 초음속 순항표적기 등 5개 과제를 수행했다.

한화에어로스페이스는 고체 덕티드 램제트 추진기관과 유도탄 체계 구성품 분야에서 20여년, 고체 추진기관 분야에서는 40년 이상 기술을 축적해왔다. 추진제 원료 합성부터 주요 부품 제조까지 전 과정을 자체 수행할 수 있는 역량도 보유하고 있다.

한화에어로스페이스 관계자는 "축적된 기술과 경험을 바탕으로 국산 전투기의 핵심 경쟁력과 직결되는 장거리 공대공 유도탄의 성공적인 국산화를 위해 전사적 노력을 기울일 것"이라며 "업체 간 지속적인 협력을 통해 국산 항공무장의 경쟁력 강화에도 기여하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com