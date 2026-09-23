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[종합] 트럼프 "北과 대화 의지" 재확인…李대통령 "북미 대화 기여해 달라"

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  • 이재명·트럼프 22일 유엔총회서 회담했다
  • 대미 투자 진전 환영하고 후속협의 약속했다
  • 북한 대화·전작권 등 현안도 소통하기로 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

李대통령-트럼프, 뉴욕서 세 번째 정상회담
대미 투자 '큰 틀 합의' 계기로 회담 성사…원전·알래스카 LNG는 언급 없어
핵잠·원자력협정·조선·전작권 후속 협의…"트럼프도 많이 이해"
트럼프 "北과 대화 의지" 재확인…靑 "핵 없는 한반도는 비핵화와 같은 의미"

[서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 81차 유엔 총회를 계기로 만나 대미 투자 사업의 진전을 환영하고, '피스메이커·페이스메이커'로서 북한과의 대화 물꼬를 트는 데 긴밀히 소통하기로 했다.

이 대통령은 22일(현지시간) 유엔총회 참석차 방문한 미국 뉴욕에서 트럼프 대통령과 약 30분간 정상회담을 가졌다. 이 대통령 취임 후 두 정상의 회담은 지난해 8월 워싱턴DC, 10월 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열린 경주에 이어 세 번째다.

위성락 청와대 국가안보실장은 뉴욕 프레스센터 브리핑에서 "양 정상은 최근 두 나라 간 투자 사업 논의가 큰 진전을 이룬 것을 환영했다"고 밝혔다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 10월 29일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 참석 계기로 한미 정상회담을 하기 앞서 악수하고 있다. [사진=대통령실] 2025.10.29

◆ "투자 진전 있었기에 다른 이슈도 일제히 진전시켜야"

이 대통령이 미국으로 출발하기 전 트럼프 대통령과의 회담이 성사될지 불확실했으나, 대미 투자 협의가 풀리면서 막판에 급물살을 탔다. 청와대 고위 관계자는 언론에 투자 협의가 막바지에 곡절을 겪으면서 전망이 불확실해 회담을 구체적으로 추진하지 않았으나, 이후 협의가 진전돼 다시 추진했다고 설명했다.

회담은 오후 7시 20분부터 약 30분간 트럼프 대통령이 머무는 호텔의 별도 방에서 진행됐다. 트럼프 대통령이 주최한 리셉션은 오후 7시쯤 시작했지만, 두 정상은 각자 일정을 마친 뒤 리셉션에 앞서 따로 만났고 회담이 끝난 뒤 리셉션에 합류했다.

두 정상은 인사를 나눈 뒤 곧바로 투자 문제를 논의했다. 청와대 고위 관계자는 투자 협의와 관련해 "큰 틀은 협의됐다"고 밝혔다. 

산업통상부는 22일 국회 산업통상자원중벤쳐기업위원회(산중위)에 대미투자 1호 사업으로 미국 텍사스 엔시날 가스복합화력발전소 사업을 보고했다. 또 대형 원자력발전소 8기 건설과 알래스카 액화천연가스(LNG) 사업도 각각 2호, 3호 사업으로 거론되고 있다.

한미 정상은 지난해 11월 발표한 한미 공동 설명자료(팩트시트)를 토대로 협력을 심화하자는 공동의 의지를 확인했다. 청와대 고위 관계자는 "투자의 진전이 있었기 때문에 다른 관련 이슈들도 일제히 진전시켜야 한다는 생각으로 협의에 임했다"고 설명했다. 그동안 지연되고 정체됐던 사안들을 되살려 속도를 내자는 취지다.

나토 정상회의에 참석차 튀르키예를 방문한 이재명 대통령이 지난달 7일(현지시간) 레젭 타입 에르도안 튀르키예 대통령 내외가 주최한 리셉션과 환영 만찬에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 대화하고 있다. 2026.07.07 [사진=청와대]

◆ "트럼프 대통령, 전작권 전환 많이 이해하게 됐다"

한국 측은 원자력협정과 핵추진잠수함(핵잠) 문제를 적극 제기했다. 청와대 고위 관계자는 그동안 이 문제가 진전되지 않았던 가장 큰 요인이 투자 문제였는데, 투자에 진전이 생긴 만큼 이 사안을 많이 제기했다며 논의가 다시 진전될 것으로 기대한다고 전했다.

양 정상은 전시작전통제권(전작권) 전환 문제에도 상당한 시간을 할애했다. 청와대 고위 관계자는 "미국 측에 한국의 입장을 많이 설명했고, 트럼프 대통령도 많이 이해하게 됐다"며 "(여러 조건을) 충족해 가며 가급적 빨리 마무리 지었으면 한다는 (한국 정부의 입장을) 전달했다"고 밝혔다.

이 대통령은 방위비 증액 등 자주국방 역량 강화 노력과 한반도 방위에서 더 많은 책임을 지겠다는 뜻을 설명하며 핵잠 논의에도 속도를 내자고 했다. 미국 측이 가장 큰 관심을 보인 분야는 조선 협력이었다.

두 정상은 특히 투자, 조선 협력, 원자력협정·핵잠, 전작권 문제의 후속 협의를 가급적 이른 시일 안에 워싱턴에서 진행하기로 뜻을 모았다.

관심을 모았던 호르무즈 해협 파병 문제는 테이블에 오르지 않았다. 청와대 고위 관계자는 30분간 여러 현안이 논의되다 보니 호르무즈 관련 언급은 따로 없었다고 설명했다. 이 대통령이 유엔 기조연설에서 제안한 '건설적 기여국 연대'가 호르무즈 통항 기여를 포함하느냐는 질문에는 "꼭 그렇지는 않다"며 글로벌 공공재에 기여하는 나라들의 연대로, 특정 사안을 겨냥한 것은 아니라고 답했다.

김정은 북한 국무위원장이 2018년 2월 28일 베트남 하노이 메트로폴 호텔에서 열린 북미 2차 정상회담 단독회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 이야기를 듣고 있다. 2018.02.28. [사진=뉴스핌 로이터]

◆ "피스메이커·페이스메이커로 북한과 대화 물꼬 트자"

트럼프 대통령은 북한과의 대화 의지를 재확인했다. 두 정상은 '피스메이커·페이스메이커'로서 북한과의 대화 물꼬를 트고 한반도 평화가 정착되도록 긴밀히 소통하기로 했다.

이 대통령은 남북 간 접촉이 거의 없는 상황에서 트럼프 대통령이 북미 대화로 문제를 풀어가는 데 기여해 달라는 기대를 나타냈다. 트럼프 대통령은 "그렇게 하겠다"는 취지로 답했고, 자신이 김정은 북한 국무위원장과 좋은 관계로 잘 지내고 있다고 언급한 것으로 전해졌다.

청와대는 이 대통령이 기조연설에서 쓴 '핵 없는 한반도'라는 표현이 비핵화 목표의 후퇴가 아니라고 설명했다. 청와대 고위 관계자는 "핵 없는 한반도와 비핵화는 같은 의미"라고 밝혔다. 연설에서 제안한 '당사자 간 대화'에 대해서는 한반도 평화의 당사자들이 논의하기를 바란다는 취지로, 특정 국가를 지정한 것은 아니라고 했다.

이 대통령은 이튿날로 예정된 미중 정상회담이 한중 관계를 포함한 역내 정세에 중요하다며 성공적 개최를 기원했다. 두 정상은 회담을 마치고 자리에서 일어서며 오는 12월 예정돼 있는 주요 20개국(G20) 정상회의에서 다시 만나자는 이야기를 나눈 것으로 전해졌다.

the13ook@newspim.com

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추가은, 女공기권총 10m 금메달 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 사격의 에이스 추가은(임실군청)이 눈부신 총성을 울리며 이번 대회 한국 선수단에 일곱 번째 금메달을 선사했다. 한국 사격이 거둔 첫 번째 금메달이다. 세계랭킹 23위 추가은은 일본 도요타시 아이치 종합사격장에서 열린 여자 10ｍ 공기권총 개인전 결선에서 246.3점을 쏴 셴이야오(중국)를 무려 5.0점 차로 따돌리고 정상에 올랐다. 추가은은 고니시 유카리가 2017년 세운 결선 아시아 기록(245.3점)과 팔락(인도)이 항저우 대회에서 세운 아시안게임 기록(242.1점)을 모두 갈아치우는 기력을 발휘했다. 조라나 아루노비치가 세운 세계기록(246.9점)에도 불과 0.6점 모자란 엄청난 기록이다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 추가은. [사진=대한사격연맹] 2026.09.23 psoq1337@newspim.com 앞서 열린 본선에서도 추가은의 활약은 빛났다. 추가은은 582점(엑스텐 19개)을 기록해 종전 아시안게임 본선 기록을 1점 경신하며 전체 1위로 결선에 올랐다. 김보미(부산시청), 오예진(IBK기업은행)과 함께 나선 단체전에서도 1,730점을 합작해 값진 은메달을 목에 걸었다. 한국이 이 종목 단체전에서 메달을 획득한 것은 2010년 광저우 대회 이후 16년 만이다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 추가은. [사진=대한사격연맹] 2026.09.23 psoq1337@newspim.com 다만 김보미와 오예진은 각각 574점(엑스텐 22개, 20개)으로 10위와 12위를 기록해 8위까지 주어지는 결선행 티켓을 아쉽게 놓쳤다. 두 선수 모두 8위와 1점 차에 불과해 아쉬움을 삼켰다. 홀로 결선 무대에 선 추가은은 흔들림 없는 집중력을 발휘했다. 결선 첫 번째 스테이지 첫 발을 10.1점으로 기분 좋게 출발한 그는 네 발을 모두 10점대 언저리에 맞추며 51.8점으로 단숨에 선두에 올랐다. 두 번째 시리즈 초반 주춤하기도 했으나 10.3점으로 마무리하며 청연칭, 셴이야오, 장란신 등을 제치고 1위를 굳건히 지켰다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 추가은. [사진=대한사격연맹] 2026.09.23 psoq1337@newspim.com 본격적으로 한 명씩 탈락하는 엘리미네이션 스테이지에 접어들면서 추가은의 독주가 시작됐다. 10.1점과 10.7점을 연달아 꽂아 넣은 뒤, 두 번째 시리즈에서는 10.8점과 10.7점에 적중하며 143.9점을 기록해 2위 셴이야오와의 격차를 벌렸다. 세 번째 시리즈가 끝난 뒤 격차는 더욱 벌어졌고, 다른 선수들이 실수를 연발하는 사이 추가은은 더욱 달아났다. 셴이야오에 4.1점 앞선 상황에서 맞이한 마지막 시리즈에서도 10.6점과 9.8점에 적중하며 완벽하게 우승을 확정 지었다. psoq1337@newspim.com 2026-09-23 13:16
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추석 앞두고 삼성 냉장고 먹통 원인은 [서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 추석 연휴를 앞두고 삼성전자의 냉장고가 먹통이 되는 사례가 속출하며 소비자들이 불편을 겪고 있다. 인공지능(AI)으로 가전 제품을 원격으로 관리할 수 있는 스마트홈 플랫폼 업데이트 테스트 과정에서 일부 소비자들에게 잘못 노출된 것이 원인으로 파악됐다.  23일 삼성전자 제품 온라인 커뮤니티 '삼성멤버스'와 각종 온라인 커뮤니티에 따르면, 삼성전자 냉장고가 플랫폼 업데이트로 인해 작동하지 않는다는 불만이 나오고 있다. 전날부터 이미 수십개 이상의 불만글이 게재됐다. 냉장고 먹통 사태의 원인은 스마트홈 플랫폼인 스마트싱스 업데이트에 있었다. 삼성전자에 따르면, 전날 오후 내부적으로 스마트싱스 업데이트를 테스트하는 과정에서 소프트웨어(SW)가 일부 가전 제품에 오배포됐다. 회사 측은 오류를 인지한 뒤 SW 배포를 즉각 중단했지만, 그 전에 업데이트를 실행한 일부 냉장고에서 기능 오류가 발생한 것으로 확인됐다.  삼성전자 관계자는 "내부 테스트 과정에서 생긴 오류 때문에 고객들의 불편을 야기했다"며 "추석 기간 중 고객 불편을 최소화 하기 위해 연휴 기간 중 최대한 신속하게 방문 서비스 조치를 취하겠다"고 밝혔다.  삼성전자는 24일까지 복구를 마치는 것을 목표로 대응에 나선다. 수리 비용은 전액 무상으로 처리하고, 식품 변질 등에 대한 보상 여부는 검토 중이다. 삼성전자 제품 이용자 커뮤니티 '삼성멤버스'에 올라온 냉장고 먹통 사례들. [사진=삼성멤버스 캡처] 문제가 발생한 시점이 추석을 앞두고 있었기 때문에 불만은 더욱 커졌다. 명절을 앞두고 냉장, 냉동 식품 보관량이 늘어난 상황이다. 업데이트 때문에 냉장고의 기본적인 기능마저 멈춘 상태로 식품 관리에 어려움을 겪는다는 사례가 다수 전해졌다. 이번에 문제가 발생한 제품은 대부분 2024년 이후 출시된 '비스포크 AI 4도어 냉장고' 시리즈로 알려졌다. 스마트싱스 업데이트로 인해 먹통이 된 삼성전자 냉장고 사진. [사진=온라인 커뮤니티 캡처] 삼성전자 측의 초기 대응에 문제가 있다는 지적도 있었다. 서비스센터에 긴급 문의를 한 소비자들은 수리 기사 방문이 10월 이후에나 가능하다는 답변을 받았다고 전했다. 이후 스마스싱스 업데이트로 인한 냉장고 먹통 사례가 다수 접수되자 서비스센터에서도 긴급 대응을 하고 있다. 한 소비자는 "수리기사님이 원래 토요일날 오신다고 했었는데 긴급 건으로 오늘 오실 수 있다고 한다"며 "아마 업데이트 하다가 메인보드가 나간 것 같다고 한다"고 밝혔다. raul1649@newspim.com 2026-09-23 10:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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