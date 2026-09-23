쿠팡, GS25서 기프트카드 판매…전국 1.8만 점포로 확대 예정

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이 23일 GS25에서 실물 기프트카드 판매를 시작했다.
- 서울·경기·인천서 먼저 팔고 10월 전국으로 확대한다.
- 쿠팡캐시 전환 후 로켓배송·쿠팡이츠 등에 쓸 수 있다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡이 GS25 편의점에서 쿠팡 및 쿠팡이츠 실물 기프트카드 판매를 시작했다고 23일 밝혔다. 서울·경기·인천 지역 매장을 시작으로 10월 중 전국으로 확대할 계획이다.
GS25 전국 1만8000여 개 점포에서 판매되는 기프트카드는 1만원부터 30만원까지 1000원 단위로 설정할 수 있다. 기존 오프라인 기프트카드는 현금 결제만 가능했으나, 이번 입점으로 삼성·KB국민·신한·하나·BC 등 5개 신용카드 결제를 지원한다.
GS25에서 구매한 기프트카드는 쿠팡 앱을 통해 쿠팡캐시로 전환해 사용할 수 있다. 로켓배송 상품, 럭셔리 뷰티 서비스 알럭스, 프리미엄 신선식품, 쿠팡이츠 배달 음식 등 제약 없이 구매 가능하다.
쿠팡은 올해 초 세븐일레븐 실물 기프트카드 론칭, 지난달 로켓배송 실물 기프트카드 출시에 이어 이번 GS25 입점으로 구매 채널을 확대했다. 디지털 기프트카드와 카카오 선물하기 입점도 진행 중이다.
kji01@newspim.com