웰크론한텍 中법인, 3분기 누적 수주 242억원…전년 연간의 5.8배

AI 핵심 요약beta
- 웰크론한텍 중국법인, 23일까지 분리막 설비 242억원 수주했다.
- 지난해 42억원의 5.8배로, 중국서 4건 프로젝트를 따냈다.
- 용제·에너지 회수 기술로 원가 절감, 추가 수주도 추진했다.
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중국 소재기업과 140억원 규모 추가 프로젝트 협의
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 설희 인턴기자= 플랜트·에너지 설비 전문기업 웰크론한텍의 중국법인이 올해 3분기까지 이차전지 분리막 관련 에너지 설비에서 242억원의 누적 수주액을 기록했다.
23일 웰크론한텍에 따르면 중국법인은 올해 중국 주요 리튬이온배터리 분리막 생산시설을 대상으로 총 4건의 에너지 설비 프로젝트를 수주했다. 누적 수주액은 242억원으로 지난해 연간 수주액 42억원의 약 5.8배 수준이다.
웰크론한텍은 산업용 농축·결정 분야에서 축적한 공정기술을 이차전지 소재 생산공정에 적용하고 있다. 습식 분리막 제조 과정에서 발생하는 폐용액의 메틸렌클로라이드(MC)를 증류·정제해 회수한 뒤 생산공정에 다시 사용하는 용제회수설비를 공급하고 있다.
MC는 습식 분리막 제조 과정에서 오일을 제거하는 데 쓰이는 유기용매다. 회사에 따르면 용제회수설비를 통해 폐용제에 포함된 MC의 99% 이상을 재활용할 수 있다. 이를 통해 원료 사용량과 폐용제 처리 부담을 줄이고 생산원가를 절감할 수 있다는 설명이다.
에너지 사용량을 줄이기 위한 회수 기술도 개발했다. 증류공정에서 발생하는 열에너지를 히트펌프로 회수해 재활용하고 스팀과 냉각수 사용량을 줄이는 방식이다. 회사는 해당 에너지 회수형 증류 시스템에 대한 중국 특허출원을 완료했다.
웰크론한텍은 지난 2016년 수산화리튬 농축·결정 설비 공급을 시작으로 이차전지 소재 분야에 진출했다. 이후 분리막 용제회수설비와 이차전지 소재 농축·결정, 에너지 절감 설비 등을 공급해왔다.
중국 내 추가 수주도 추진하고 있다. 현재 중국 이차전지 소재기업들과 약 140억원 규모의 추가 프로젝트 수주를 협의하고 있다.
웰크론한텍 관계자는 "중국 이차전지 소재 시장에서 축적해온 공정기술과 프로젝트 수행 경험을 기반으로 수주를 이어가고 있다"며 "농축·결정, 용제회수 및 에너지 회수 기술을 고도화해 고객사의 생산원가와 에너지 사용량을 줄이고 이차전지 소재 생산공정에서 사업 기회를 확보해 나갈 계획"이라고 말했다.
winter1004@newspim.com