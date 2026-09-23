스토브, 추석·한글날 맞아 '2026 폴 인 홀리데이' 진행

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트 스토브가 23일 추석·한글날 맞이 프로모션을 시작했다.
- 17일간 약 500종 게임을 최대 95% 할인 판매했다.
- 한글화 타이틀 할인과 순우리말 공모전도 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
차수별 할인 쿠폰 제공…한글화 타이틀 전용 혜택도 마련
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 스마일게이트의 글로벌 게임 플랫폼 스토브는 추석과 한글날을 맞아 가을 시즌 프로모션 '2026 폴 인 홀리데이(2026 Fall in Holiday)'를 진행한다고 23일 밝혔다.
이번 프로모션은 17일 동안 3개 차수로 나눠 진행되며, 약 500종의 게임을 최대 95% 할인된 가격에 판매한다. 차수별로 서로 다른 할인 쿠폰도 제공한다.
1차 기간에는 10% 할인 쿠폰과 출석 교환 상점 연계 추가 쿠폰을 지급한다. 2차에는 500원 할인 쿠폰과 퀴즈 정답자 대상 추가 쿠폰을 제공하고, 한글날이 포함된 3차에는 500원 할인 쿠폰과 한글화 타이틀 전용 10% 할인 쿠폰을 지급한다. 모든 쿠폰은 기존 할인 가격에 중복 적용할 수 있다.
3차 기간에는 스토브가 직접 한글화한 게임을 대상으로 별도 프로모션을 진행한다. 영어 게임명을 순우리말로 바꾸는 '순우리말 번역 공모전'도 열고, 참여자 중 10명을 추첨해 원하는 한글화 타이틀 1종을 제공한다.
이와 함께 오는 30일까지 스토브페이를 처음 등록한 이용자에게 1000원 상당의 포인트를 지급한다. 해당 포인트는 가을 할인 쿠폰과 함께 사용할 수 있다.
flurry327@newspim.com