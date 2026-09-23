빅웨이브로보틱스·글로벌테크놀로지, 코스닥 상장

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소는 23일 빅웨이브로보틱스와 글로벌테크놀로지의 코스닥시장 신규상장을 승인했다고 밝혔다. 두 회사 주식의 매매거래는 오는 29일부터 시작된다.
상장 당일에는 변동성완화장치(VI)가 적용되지 않는다.
빅웨이브로보틱스는 소프트웨어 개발 및 공급업체로 로봇 플랫폼 '마로솔'과 '솔링크' 등을 주요 제품으로 두고 있다. 공모가는 1만8000원이며 공모금액은 288억원이다.
지난해 매출은 207억4300만원, 영업이익은 6억7300만원, 당기순이익은 8억500만원을 기록했다. 대표 주관사는 유진투자증권과 미래에셋증권이다.
글로벌테크놀로지는 반도체 제조업체로 LED 드라이버 집적회로(IC)와 투명 LED 디스플레이 등을 주요 제품으로 생산한다. 공모가는 1만원, 공모금액은 400억원이다.
지난해 매출은 296억8900만원이며 영업손실 59억5600만원, 당기순손실 258억8900만원을 기록했다. 대표 주관사는 한국투자증권이다.
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