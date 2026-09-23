OECD, 韓 올해 성장률 2.6%→3.7% 상향…G20 중 최대폭

AI 핵심 요약beta
- OECD가 23일 한국 올해 성장률을 3.7%로 올렸다.
- 내년 성장률도 2.6%로 높이며 수출·생산 강세를 봤다.
- 올해 물가 3.0%, 내년 2.7%로 상승세도 커졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수출·생산 증가세 반영…내년도 완만한 소비 회복세
물가 전망 올해 3.0%·내년 2.7%…G20 평균비 낮아
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 경제협력개발기구(OECD)가 올해 한국 경제성장률 전망치를 기존 2.6%에서 3.7%로 1.1%포인트(p) 높였다. 지난 6월에 이어 올해 전망을 다시 G20 국가 중 가장 큰 폭으로 상향 조정했다. 강한 수출·생산 증가세가 성장을 이끌 것이라는 판단이다.
내년 성장률 전망치도 1.9%에서 2.6%로 0.7%p 올렸다. 다만 올해와 내년 소비자물가 상승률 전망도 함께 높이면서 성장세와 물가 부담이 동시에 커질 것으로 내다봤다.
23일 재정경제부에 따르면, OECD는 이날 발표한 '중간 경제전망'에서 한국의 올해 성장률을 3.7%로 제시했다. 지난 3월 1.7%였던 전망치는 6월 2.6%를 거쳐 이번에 3%대 후반까지 올라갔다. 6월 대비 상향 폭인 1.1%p는 G20 국가 가운데 가장 크다.
OECD는 매년 6월과 12월 '경제전망'을, 매년 3월과 9월 '중간 경제전망'을 발표한다. 경제전망은 세계경제·회원국·G20 국가를 대상으로 하지만, 중간 경제전망에서는 세계경제·G20 국가만을 포함한다.
이번 전망에서 내년 성장률 전망 역시 6월보다 0.7%p 높은 2.6%로 조정됐다. 내년 전망 상향 폭도 G20 국가 중 최대다. OECD는 올해 강한 수출·생산 증가세가 한국의 성장을 주도하고, 내년에는 완만한 소비 회복세가 이어질 것으로 평가했다.
OECD는 한국의 올해 소비자물가 상승률을 3.0%로 예상했다. 6월 전망치인 2.6%보다 0.4%p 높다. 내년 물가 상승률 전망도 2.2%에서 2.7%로 0.5%p 올렸다.
OECD가 제시한 한국의 물가 상승률은 올해와 내년 모두 G20 평균인 4.1%, 3.6%보다 낮다. 정부는 성장률 전망이 큰 폭으로 상향된 데다 6월보다 국제 에너지가격 전망이 높아진 점 등이 물가 전망 조정에 영향을 준 것으로 분석했다.
세계경제 성장률 전망은 올해 2.9%, 내년 3.0%다. 6월 전망과 비교하면 올해는 0.1%p 높이고 내년은 0.1%p 낮췄다. OECD는 원유 재고와 각국 정부의 지원 조치가 중동전쟁의 충격을 완화하고, 인공지능(AI) 확산이 투자·생산·무역을 뒷받침했다고 평가했다.
OECD는 현재의 높은 국제 에너지가격이 올해 4분기 이후 점차 안정될 것으로 전망했다. 다만 에너지 가격 상승세가 이어지거나 엘니뇨 등 기상 악화로 공급 충격이 발생할 가능성, 장기 국채금리 추가 상승을 세계경제의 하방 위험으로 꼽았다. 중동전쟁의 조기 해소는 상방 요인으로 제시했다.
또 AI 확산이 투자와 생산을 추가로 끌어올릴 가능성도 언급했다. 동시에 관련 기업의 수익성과 높은 차입 의존도는 살펴볼 필요가 있다고 지적했다.
OECD는 기대 인플레이션 안정을 위한 통화정책과 선별적·한시적인 에너지 지원을 권고했다. 잠재성장률을 높이고 공급 충격에 대한 대응력을 강화하기 위한 구조 개혁도 강조했다.
rang@newspim.com