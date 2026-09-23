유럽·인도태평양 8개국 호르무즈 관련 공동성명..."통항 위협행위 용납 못 해"

AI 핵심 요약beta
- 한국·영국 등 8개국이 22일 뉴욕서 공동성명을 채택했다.
- 호르무즈·바브엘만데브 해상교통로 위협은 용납 못 한다고 했다.
- 대만해협 현상 변경 반대, 우크라 휴전도 촉구했다.
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유엔해양법 준수 강조...대만해협 현상 변경도 반대
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 - 한국·영국·프랑스 등 유럽과 인도태평양 지역 8개국이 호르무즈 해협을 포함한 해상 교통로의 통항을 위협하는 행위를 용납할 수 없다는 내용의 공동성명을 채택했다.
외교부는 장욱진 글로벌다자외교조정관이 22일(현지 시간) 미국 뉴욕에서 제81차 유엔총회를 계기로 열린 유럽·인도태평양 지역 8개국 외교장관 및 고위급 회의에 참석했다고 23일 밝혔다. 회의에는 한국과 호주·프랑스·독일·일본·뉴질랜드·폴란드·영국 등 8개국이 참여했다.
참여국들은 회의 뒤 유엔해양법협약(UNCLOS) 준수에 대한 의지를 재확인하는 공동성명을 발표했다. 성명은 "호르무즈 해협과 바브엘만데브 해협을 포함한 해상교통로를 무력·위협이나 불법적인 통행료·통항 조건 부과를 통해 방해하는 행위는 모두의, 특히 가장 취약한 이들의 안보와 번영을 위협하는 것"이라며 "이는 용납될 수 없다"고 강조했다.
성명은 이어 인도·태평양의 평화와 안정의 중요성을 강조하면서 "우리는 대화를 장려하고, 대만해협에서 현상을 변경하려는 어떠한 일방적인 시도에도 반대한다"고 밝혔다.
러시아의 우크라이나 침공에 대해서는 전면적인 휴전의 중요성을 강조하며 "독립, 주권, 영토 보전을 포함한 유엔 헌장 및 국제법의 원칙에 부합하는 정의롭고 지속적인 평화가 필요하다"고 밝혔다.
이들은 "유럽과 인도태평양의 안보와 번영이 갈수록 긴밀히 연결되고 있다"며 공동의 도전에 대응하기 위한 협력을 강화하기로 했다.
유럽과 인·태 지역 8개국 고위급 회의는 두 지역 간 전략적 연대를 강화하고 글로벌 현안에 대한 공동 대응 방안을 모색하기 위해 마련된 회의체로 이번이 두 번째 회의다.
opento@newspim.com