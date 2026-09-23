카카오 임팩트재단, 사회혁신 조직 AI 전환 경험 공유

AI 핵심 요약beta
- 카카오 임팩트재단은 22일 코엑스서 AI 전환 성과를 공개했다.
- 구성원 AI 활용 경험은 4월 29%서 8월 65%로 늘었다.
- 복약상담 서비스 케어링노트로 업무시간을 3분의 1로 줄였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오 임팩트재단이 지난 21~22일 서울 코엑스에서 열린 '제3회 대한민국 사회적가치 페스타'에서 자체 AI 전환 경험과 사회혁신 현장 사례를 발표했다.
재단은 4월부터 구성원들의 AI 활용을 지원하고 업무 방식의 변화를 측정한 결과를 공개했다. AI를 활용해 업무 프로세스를 개선한 경험이 있는 구성원 비율은 4월 29%에서 8월 말 65%로 증가했다. 구성원들이 체감한 하루 평균 업무 절감 시간은 107분이었다.
사회혁신 현장의 대표 사례는 사단법인 늘픔가치와 함께 개발한 복약상담 기록·분석 서비스 '케어링노트'다. 약사가 상담 내용을 녹취하면 AI가 자동으로 복약 기록을 작성해 기록 관리 시간을 기존의 3분의 1 수준으로 단축했다.
이를 통해 '찾아가는 복약상담소'의 복약상담 횟수는 도입 후 1년 6개월 동안 10회에서 53회로 늘었고 내담자 수는 120명에서 437명으로 증가했다. 참여 약사도 6명에서 30명으로 확대됐다.
재단은 이번 행사에서 '사회혁신 생태계를 위한 AX 가이드'를 공개했다. 조직만의 AI 활용 기준 수립부터 담당자와 데이터 환경 마련, 주기적 측정과 점검, 조직 차원의 변화 확산까지 5단계 과정을 정리했다. 조직의 업무 환경과 AI 활용 수준을 진단하고 변화를 측정할 수 있는 실제 문항과 기준도 담았으며 재단 홈페이지를 통해 누구나 열람할 수 있다.
류석영 카카오 임팩트재단 이사장은 "AI는 비영리 조직의 사회문제 해결 속도를 가속화할 수 있는 기술"이라며 "재단이 얻은 경험과 시행착오를 생태계와 나누어 AI가 사회문제 해결에 실질적으로 기여하는 방법을 함께 만들어가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com