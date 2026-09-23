추석 귀성행렬 본격화…서울→부산 '6시간40분'

AI 핵심 요약beta
- 추석 전날 23일 저녁 귀성차량이 몰려 전국 고속도로가 정체했다.
- 오후 7시 기준 서울→부산 6시간40분, 목포 6시간30분이 예상됐다.
- 경부·서해안·중부 등 주요 노선 곳곳에서 사고·고장차도 처리했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
오후 7시 서울→목포 6시간30분·광주 5시간50분 예상
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 추석 연휴 전날인 23일 저녁 귀성 차량이 몰리면서 전국 주요 고속도로 곳곳에서 정체가 이어지고 있다. 오후 7시 서울에서 출발할 경우 부산까지 6시간40분, 목포까지 6시간30분이 걸릴 것으로 예상된다.
한국도로공사 로드플러스에 따르면 이날 오후 7시 요금소 출발 기준 예상 소요시간은 서울에서 ▲대전 4시간 ▲대구 5시간40분 ▲울산 6시간20분 ▲부산 6시간40분 ▲광주 5시간50분 ▲목포 6시간30분이다. 서울에서 강릉까지는 3시간, 남양주에서 양양까지는 1시간50분이 예상된다.
반대 방향은 대전→서울 1시간50분, 대구→서울 3시간30분, 울산→서울 4시간10분, 부산→서울 4시간30분, 광주→서울 3시간20분, 목포→서서울 3시간40분으로 예상됐다. 강릉→서울은 2시간40분, 양양→남양주는 1시간50분이다. 도로공사는 예상시간이 요금소 기준이며 교통량과 돌발상황 등에 따라 달라질 수 있다고 안내했다.
실제 도로에서도 긴 정체 구간이 이어지고 있다. 오후 6시22분 기준 경부고속도로 부산 방향은 서울요금소~신갈분기점 9km, 남사진위 부근~남사 부근 3km, 안성~회덕분기점 부근 84km, 대전~비룡분기점 3km에서 차량 흐름이 더디다. 부산요금소~경부선 시점도 4km 구간에서 정체가 빚어지고 있다.
경부고속도로 서울 방향에서는 옥산분기점 부근~독립기념관 부근 12km, 기흥 부근~수원 3km, 서울요금소~판교분기점 5km, 양재 부근~반포 7km 구간이 정체 상태다.
서해안고속도로는 서울 방향 서평택분기점~화성휴게소 부근 11km와 팔탄분기점~팔곡분기점 14km에서 정체가 이어지고 있다. 목포 방향에서는 조남분기점~순산터널 부근 6km, 서평택분기점 부근~서평택 10km, 동서천분기점 부근~군산 7km 등이 막히고 있다.
중부고속도로 남이 방향은 호법분기점~남이천나들목 부근 8km, 진천 부근~진천터널 부근 6km, 증평~남이분기점 22km 구간에서 정체가 나타나고 있다.
중부내륙고속도로 창원 방향에서는 여주분기점~감곡 부근 10km, 문경새재터널~진남터널 부근 19km, 낙동분기점 부근~상주터널 부근 10km 구간에서 차량이 제 속도를 내지 못하고 있다.
논산천안고속도로 논산 방향도 남천안나들목 삼성3교~차령터널 중앙 13km, 탄천나들목 안영교~연무나들목 채운철교 16km, 남논산요금소~논산분기점 6km에서 정체가 이어지고 있다.
영동고속도로 인천 방향은 신갈분기점 부근~북수원 13km, 부곡~둔대분기점 5km, 군자분기점~서창분기점 8km가 정체 상태다. 강릉 방향에서는 반월터널 부근~부곡 7km, 마성터널 부근~용인 4km 등에서 차량 흐름이 느리다.
평택제천고속도로 제천 방향에서는 남안성~안진터널 부근 13km, 중앙고속도로 부산 방향에서는 가산 부근~동명동호 10km와 대동요금소~삼락 7km 구간이 정체되고 있다.
일부 구간에서는 사고와 고장 차량 처리도 진행 중이다. 중앙고속도로 부산 방향 제천분기점에서는 승용차 사고로 1차로에서 처리 작업이 이뤄지고 있다. 평택제천고속도로 제천 방향 안진터널 부근과 대구포항고속도로 포항 방향 와촌터널 부근에서는 고장 차량을 처리하고 있다.
경부고속도로 한남~신탄진 구간에서는 추석 연휴 버스전용차로제가 양방향으로 운영되고 있다. 운영시간은 오전 7시부터 다음 날 오전 1시까지다. 서해안고속도로에서는 목포 방향 동서천분기점~군산나들목과 서울 방향 군산휴게소~동서천분기점 구간에서 승용차 전용 임시 갓길차로를 운영하고 있다.
dconnect@newspim.com