쇼트트랙 김건우, 사망설 직접 해명 "게시물 내가 작성한 것 아냐"

AI 핵심 요약beta
- 김건우가 23일 SNS 사망설을 직접 부인했다.
- 계정 접속 불가로 게시물 게재를 몰랐다고 해명했다.
- 사망설은 사실이 아니며 확인되지 않은 추측 자제를 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 쇼트트랙 국가대표 출신 김건우가 자신의 SNS 계정에 게시된 사망 소식이 사실이 아니라고 직접 해명했다.
김건우는 23일 자신의 SNS에 "이번 일로 인해 많은 분들께 혼란과 심려를 끼쳐드리게 된 점 진심으로 사과드린다"며 입장문을 게재했다.
김건우는 "문제가 된 게시물이 게재된 당시 해당 인스타그램 계정이 정상적으로 접속할 수 없는 상태였다. 이에 해당 게시물이 올라온 사실도 당시에는 전혀 인지하지 못하고 있었다"며 "이후 주변의 연락을 통해 관련 게시물이 게재돼 있다는 사실을 뒤늦게 확인했다"고 설명했다.
이어 "해당 게시물은 내가 직접 작성하거나 게시한 내용이 아니다. 나의 의사와 무관하게 게시된 내용"이라고 강조했다.
김건우는 "현재 계정에 정상적으로 접속할 수 없었던 원인과 해당 게시물이 게재된 경위를 파악 중"이라고 밝혔다.
또 "이 과정에서 사실 관계가 충분히 확인되지 않은 상태로 해당 게시물의 내용이 알려져 많은 분들께 걱정과 혼란을 드리게 된 점을 무겁게 받아들이고 있다"면서 "확인되지 않은 내용을 단정해 전달하기보다 사실 관계가 명확하게 파악되는 대로 다시 정확한 내용을 알리는게 옳다고 판단했다"고 전했다.
김건우는 "이번 일로 놀라시고 걱정하셨을 모든 분들께 진심으로 죄송하다"고 사과하며 "정확한 사실 관계가 파악되기 전까지 확인되지 않은 내용이나 추측이 확대 재생산되지 않도록 해달라"고 당부했다.
쇼트트랙 국가대표로 활약한 김건우는 2018~2019시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 월드컵 시리즈 남자 1500m에서 랭킹 1위에 오르는 등 세계 정상급 기량을 선보였다.
2025년 하얼빈 동계아시안게임에서는 태극마크를 달고 혼성 2000m 계주에 출전해 금메달을 획득했다.
그러나 미성년자 시절 음주를 비롯해 불법 스포츠 도박, 국가대표 품위유지 조항 위반 등 여러 사건사고로 논란에 휩싸이기도 했다.
김건우는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 대표팀에 승선하지 못하고 지난 6월 자신의 SNS를 통해 은퇴를 선언했다.
이날 오전 김건우의 SNS 계정에 사망을 암시하는 내용이 게시되면서 빙상계에 충격이 전해졌으나, 김건우가 직접 사실관계를 설명하면서 사망설은 사실이 아닌 것으로 확인됐다.
moonddo00@newspim.com