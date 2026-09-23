시진핑, 트럼프와 정상회담 위해 워싱턴행…11년 만에 국빈 방미

AI 핵심 요약beta
- 시진핑 중국 국가주석이 23일 워싱턴으로 출발했다.
- 시 주석은 24일 트럼프 대통령과 정상회담을 한다.
- 무역 갈등과 AI 협력, 대만 문제가 논의된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
무역 갈등·AI 협력·대만 문제 논의
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 위해 23일 워싱턴으로 출발했다.
중국중앙TV(CCTV)는 이날 시 주석이 전용기를 타고 베이징을 떠났으며, 트럼프 대통령의 초청에 따라 미국 국빈 방문에 나섰다고 보도했다.
시 주석은 미국 동부시간 24일 워싱턴에서 트럼프 대통령과 정상회담을 갖는다. 오는 25일까지 2박3일간 미국에 머물며 공식 일정을 소화할 예정이다.
CCTV에 따르면 이번 방미에는 부인 펑리위안 여사를 비롯해 차이치 중앙정치국 상무위원, 왕이 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장 등이 동행한다.
시 주석의 미국 방문은 2023년 샌프란시스코에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석 이후 약 3년 만이다. 국빈 자격으로 미국을 찾는 것은 버락 오바마 전 대통령 재임 시절인 2015년 이후 11년 만이다.
트럼프 대통령과의 대면 정상회담은 지난 5월 트럼프 대통령의 중국 국빈 방문 이후 약 4개월 만에 성사됐다.
이번 회담에서는 양국 간 무역 갈등을 비롯해 인공지능(AI) 분야 협력, 대만 문제 등이 주요 의제로 논의될 것으로 예상된다.
moonddo00@newspim.com