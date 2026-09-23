李대통령 "트럼프, 북미 대화 의지 재확인…대화 물꼬 긴밀 소통"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 23일 트럼프와 회담 뒤 북미대화 의지를 확인했다고 밝혔다.
- 한미는 전략투자·핵잠 연료·조선·전작권 등 협력을 논의했다.
- 이 대통령은 신뢰를 바탕으로 한미동맹과 평화 협력을 다짐했다.
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핵잠수함 연료·농축·재처리, 조선 협력
전작권까지 협력 강화 방안 깊이 논의
연말 美 마이애미 G20서 만남 기대"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 23일 유엔 총회를 계기로 성사된 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담과 관련해 "무엇보다 북미 대화에 대한 도널드 트럼프 미국 대통령의 의지를 다시 한번 확인한 것이 뜻깊다"고 밝혔다.
이 대통령은 "한미 양국은 피스메이커와 페이스메이커로서 멈춰진 대화의 물꼬를 트고 한반도에 지속 가능한 평화가 정착될 수 있도록 더욱 긴밀히 소통할 것"이라고 다시 한 번 강조했다.
이 대통령은 이날 한미 정상회담 후 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 '더욱 깊어진 신뢰로, 평화와 번영의 미래를 열겠습니다'라는 제목의 글을 올렸다.
◆李대통령 "트럼프 대통령, 골프 약속 다시 언급"
이 대통령은 "지난 7월 앙카라에 이어 두 달여 만에 트럼프 대통령을 다시 만났다"며 "한층 두터워진 신뢰와 우정을 바탕으로 한미동맹을 발전시켜 나가겠다는 공동의 의지를 재차 확인했다"고 밝혔다.
특히 이 대통령은 "최근 치열한 협상 끝에 한미 양국의 전략 투자 사업 논의가 큰 진전을 이뤘다"며 "이를 비롯해 핵추진 잠수함 연료와 농축·재처리, 조선 협력, 전시작전통제권 전환에 이르기까지 폭넓은 분야에서 양국 간 협력을 더욱 강화할 방안에 대해 깊이 있는 논의를 나눴다"고 밝혔다.
이 대통령은 "오늘의 만남이 한미 미래형 포괄적 전략동맹을 더욱 발전시킬 중요한 이정표로 기록될 수 있길 바란다"고 말했다.
이 대통령은 "트럼프 대통령이 (주요 7개국) 프랑스 에비앙에서 나눴던 골프 약속에 대해 다시 말씀해 주셨다"며 "연말에 미국 마이애미에서 열릴 주요 20개국(G20) 정상회의 때 다시 만나 못다 한 이야기를 이어갈 수 있길 기대한다"고 희망했다.
이 대통령은 "앞으로도 한미동맹의 힘찬 여정은 흔들림 없이 계속될 것"이라며 "한반도와 인도-태평양 지역의 평화와 안정, 번영을 든든히 뒷받침할 수 있도록 한미 양국이 더욱 굳건히 협력해 나가겠다"고 다짐했다.
이 대통령은 22일(현지시간) 오후 유엔 총회 참석을 계기로 미국 뉴욕의 한 호텔에서 트럼프 대통령과 약 30분간 정상회담을 했다. 이 대통령 취임 후 3번째로 한미 정상회담을 했다.
pcjay@newspim.com