복지부 "추석연휴에도 자살예방상담은 109"

AI 핵심 요약beta
- 복지부가 23일 109 콜센터 운영을 점검했다
- 추석 연휴에도 자살예방상담전화 109가 24시간 운영된다
- 작년 추석 하루 평균 959건 상담이 들어왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
작년 자살상담 전화 959건
"믿고 찾을 수 있도록 할 것"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 추석 연휴 기간에도 자살예방상담전화 109 콜센터가 24시간 중단 없이 운영된다.
보건복지부는 23일 추석 연휴를 앞두고 이선영 정신건강정책관이 자살예방상담전화 109 콜센터를 방문해 연휴 기간 상담 운영체계와 비상근무상황을 점검했다고 밝혔다.
자살예방상담전화 109는 자살위기 등으로 어려움을 겪는 국민에게 24시간 전문적인 상담을 제공한다. 추석 연휴 기간에도 24시간 운영된다.
복지부 내부 분석 자료에 따르면 작년 추석 연휴 기간 하루 평균 인입량은 959건이다. 지난 설 연휴의 경우 1122건으로 집계됐다. 이는 평시 인입량 1103건과 유사한 수준으로 추석에도 이와 유사한 수준의 인입이 있을 것으로 예상된다.
이 정책관은 현장을 찾아 상담원들의 근무상황과 어려움을 살피고 "어려운 여건 속에서도 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 현장에서 최선을 다하고 있는 상담원 여러분께 감사드린다"며 "정부가 추진하고 있는 109 상담체계 개편이 현장에서 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 상담원 여러분의 의견을 적극 반영해 나가겠다"고 강조했다.
이어 "추석 연휴에도 109는 24시간 국민 곁을 지킬 예정"이라며 "정부는 상담원들이 안정적인 근무환경에서 상담에 전념할 수 있도록 지원하는 한편, 국민들이 필요할 때 믿고 찾을 수 있는 생명안전망으로 109를 발전시켜 나가겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com