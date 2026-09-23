이태원·여객기 참사 허위정보 122건 유포 60대 블로거 구속

AI 핵심 요약beta
- 경찰청이 23일 참사 비방 블로거 A씨를 구속했다.
- A씨는 세월호·이태원·여객기 참사 허위글 122건을 올렸다.
- 경찰은 악의적 2차 가해를 끝까지 엄정 대응하겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 세월호·이태원·여객기 참사와 관련한 허위정보를 장기간 유포하고 희생자와 유가족을 비방한 60대 블로거가 구속됐다.
경찰청 국가수사본부는 23일 자신이 운영하는 블로그에 사회적 참사 관련 허위정보와 비방성 글을 반복 게시한 A씨를 구속했다고 밝혔다.
A씨는 2022년부터 2025년까지 세월호·이태원·여객기 참사와 관련한 게시물 122건을 올린 혐의를 받고 있다. A씨는 이태원 참사 당시 현장 구조 장면이 사전에 촬영·조작됐다는 취지의 글을 올렸다. 또 세월호와 여객기 참사에 대해서도 참사가 조작됐거나 유가족의 신원 등에 의문이 있다는 내용을 반복적으로 게시했다.
경찰청은 여러 사회적 참사를 대상으로 유사한 허위정보와 비방성 내용을 장기간 반복 게시한 점, 범행의 지속성과 피해의 중대성 등을 고려해 A씨를 구속했다. 경찰청 2차가해범죄수사과 출범 이후 사회적 참사 희생자와 유가족을 겨냥한 2차 가해 피의자를 구속한 것은 이번이 네 번째다.
경찰청 사이버수사심의관은 "확인되지 않은 내용을 반복 유포하거나 참사 진실성을 왜곡하는 행위는 희생자 명예를 훼손하고 유가족에게 또 다른 고통을 주는 중대한 2차 가해"라며 "악의적·반복적 유포와 모욕·비방 행위를 끝까지 추적해 엄정하게 책임을 묻겠다"고 말했다.
calebcao@newspim.com