네이버 치지직, 아시안게임 LoL 온오프라인 협업 확대

AI 핵심 요약beta
- 네이버 치지직이 23일 라이엇게임즈와 LoL 아시안게임 연계를 강화했다.
- 30분 이상 시청자에 드롭스를 주고 게임 내 중계 링크도 노출했다.
- 10월 2일 롤파크서 결승 뷰잉파티를 열어 오프라인 응원도 잇는다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버 치지직이 라이엇게임즈와 함께 2026 아이치·나고야 아시안게임 리그 오브 레전드(LoL) 국가대표 경기의 온·오프라인 연계 경험을 확대한다.
치지직은 아시안게임 LoL 경기를 30분 이상 시청하는 이용자에게 게임 내 사용 가능한 드롭스 아이템을 제공한다. 이번 프로모션에는 치지직과 라이엇게임즈 계정을 연동하는 드롭스가 처음 적용돼 경기 시청이 게임 내 보상으로 직결된다.
LoL 클라이언트 내에 치지직 아시안게임 중계 링크가 노출되면서 게임 이용자는 플레이 중에도 국가대표 경기 중계로 쉽게 이동할 수 있다. 게임 플레이와 시청을 하나의 흐름으로 연결해 접근성을 높인다는 방침이다.
온라인 응원은 오프라인으로도 이어진다. 라이엇게임즈는 10월 2일 치지직 롤파크에서 '아시안게임 결승 롤파크 뷰잉파티'를 개최한다. 약 600~800명의 팬들이 한 공간에 모여 국가대표 결승 경기를 함께 관람하고 응원할 수 있도록 마련한 행사다.
행사 당일 롤파크는 라이엇게임즈의 국가대표 응원 캠페인 'WARRIORS'를 중심으로 꾸며진다. 아시안게임 맞춤 공간 브랜딩, 포토존, 하프타임 이벤트, 현장 굿즈 등 다양한 프로그램을 통해 팬들이 경기 관람과 함께 현장에서 직접 참여할 수 있다.
치지직은 올해 e스포츠 주요 대회와 연계해 온라인 중계를 오프라인 팬 경험으로 확장하는 시도를 지속하고 있다.
'Road to MSI'와 연계한 'CSI 원정대', 더현대 서울의 'TFT 치지직 인플루언서 매치', LCK 결승전 현장의 '치지직 치어풀 사생대회' 등 다양한 형태의 현장 이벤트를 선보였다.
주건범 네이버 엔터테인먼트 리더는 "네이버는 라이엇게임즈와 파트너십 체결 이후 주요 공식 e스포츠 대회를 치지직에서 중계하는 것을 넘어 다양한 오리지널 콘텐츠와 온·오프라인 이벤트를 선보여왔다"며 "앞으로도 치지직만의 스트리밍 및 커뮤니티 경험을 바탕으로 협업 영역을 확대하며 게임 시청과 플레이, 팬 참여를 유기적으로 연결하는 새로운 e스포츠 경험을 만들어가겠다"고 말했다.
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