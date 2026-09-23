SKT, 추석 연휴 가족로밍 월 3000천원…최대 5명 데이터 공유 혜택 제공

AI 핵심 요약beta
- SKT가 추석 연휴 맞아 로밍·할인 혜택을 내놨다.
- 바로 요금제 가족로밍과 데이터 증량 프로모션을 진행했다.
- 해외·국내 여행객에 영화·외식 등 혜택을 제공했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 추석 연휴를 맞아 가족 해외여행객을 위한 로밍 서비스와 국내 여행객을 위한 할인 혜택을 제공한다.
SKT의 '바로' 요금제 가입 고객이 월 3000원을 추가하면 최대 5명의 가족이 로밍 데이터를 함께 사용할 수 있는 '가족로밍' 서비스를 이용할 수 있다. 가족 구성원이 각각 로밍 상품에 가입해야 하는 번거로움을 덜고 여행 중 필요한 데이터를 나눠 쓸 수 있도록 설계됐다.
SKT는 연말까지 '바로' 요금제의 데이터를 추가 요금 없이 증량하는 프로모션을 진행 중이다. 기존 6GB는 8GB로, 12GB는 16GB로, 24GB는 32GB로, 48GB는 64GB로 확대했다. '클럽 T 로밍'에서는 무료 데이터 1GB를 추가로 충전할 수 있다.
해외 현지에서는 'T 멤버십 글로벌여행' 혜택을 활용할 수 있다. 후쿠오카에서는 우동 1그릇을 무료로 제공하고 와규 식사에서 1000엔을 할인한다.
도쿄에서는 스카이트리 입장권을 990엔에 구매할 수 있다. 오사카에서는 타코야키 메뉴 500엔 상당을 무료로 제공하고 JR 하루카 편도 QR 티켓을 1100엔에 이용할 수 있다.
국내에서 휴식을 취하는 고객을 위해 영화와 외식 할인을 마련했다. CGV에서는 영화 관람권을 8500원에 제공하고 피자헛은 50% 할인, 파스쿠찌는 할인 혜택을 제공한다.
T 멤버십 VIP 고객에게는 파리바게뜨 추석 선물세트 12종을 40% 할인하는 기획전도 선보인다. 제휴처별 상세 혜택과 이용 조건은 T 멤버십 앱에서 확인할 수 있다.
SKT 관계자는 "추석 연휴를 맞아 해외여행부터 영화, 외식까지 가족이 함께 누릴 수 있는 다양한 혜택을 준비했다"며 "고객들이 로밍과 멤버십 혜택을 활용해 비용 부담을 덜고 가족과 더욱 풍성한 연휴를 보내시길 바란다"고 말했다.
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