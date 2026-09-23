[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 9월23일

AI 핵심 요약beta
- 23일 뉴스핌 투데이 ANDA에 대법관 갈등·삼성바이오 노조 이슈가 담겼다.
- 이정현 검찰총장 대행은 이재명 대통령 공소취소 진상조사를 보겠다고 했다.
- 삼성 냉장고 오류와 미프진 국내 도입 과제도 다뤘다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
23일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲靑 "재제청하라" vs 조희대 "못한다"...초유의 충돌 '대법관 갈등' 출구는 ▲성과급 15%에 인사·투자 개입까지…삼성바이오 노조 요구 '도 넘었다' ▲첫 출근 이정현 검찰총장 대행 "李대통령 공소취소, 진상조사 결과봐야" ▲삼성 냉장고 먹통, 업데이트 테스트 오류가 원인..."추석 기간 불편 최소화 노력" ▲7년 만에 '미프진' 국내 도입…허용주수·미성년자 처방 등 과제 남아 등 다양한 기사가 있습니다.
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