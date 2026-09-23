뤼튼테크놀로지스, IPO 주관사 선정…미래·NH證과 상장 추진

AI 핵심 요약beta
- 뤼튼테크놀로지스가 23일 IPO 주관사 선정을 마쳤다.
- 대표주관사는 미래에셋증권, 공동주관사는 NH투자증권이다.
- 뤼튼은 내년 예비심사 청구와 글로벌 확장을 준비했다.
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내년 예비심사 청구 목표로 상장 준비 본격 착수
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 국내 대표 AI(인공지능) 서비스 플랫폼 기업 뤼튼테크놀로지스는 기업공개(IPO)를 위한 대표주관사 및 공동주관사 선정을 완료하고 상장 절차에 본격 착수했다고 23일 밝혔다.
뤼튼은 상장 대표주관사로 미래에셋증권을, 공동주관사로 NH투자증권을 각각 최종 선정했다. 이달 초 공식적인 IPO 착수를 발표한 이후 주관사 선정 작업을 진행해 온 뤼튼은 내년 상장 예비심사 청구를 목표로 주관사단과 세부 일정을 협의해 나갈 예정이다.
뤼튼은 지난 8월 1000억 원 규모의 시리즈 C 투자를 성공적으로 유치하며 누적 투자금 약 2300억원을 기록했다. 이를 통해 국내 AI 서비스 분야 기업 최초로 기업가치 1조 원 이상을 공식 인정받으며 '유니콘 기업' 반열에 올랐다.
김진태 미래에셋증권 IPO 본부장은 "뤼튼은 AI 서비스 분야에서 폭발적인 성장을 이루며 독보적인 시장 경쟁력을 입증해 왔다"며 "가파른 성장세를 증명하고 있는 만큼 성공적인 상장을 위해 최선의 지원을 다하겠다"고 밝혔다.
한편 뤼튼은 이번 상장을 발판 삼아 국내 시장에서의 성과를 바탕으로 글로벌 AI 플랫폼으로서의 입지를 더욱 강화한다는 구상이다. 이세영 대표는 "글로벌 서비스가 해외 매출을 국내 매출 이상으로 끌어올리며, 세계 무대에서 뤼튼의 경쟁력을 증명하고 있다"며 "앞으로 자본시장 상장을 통해 대한민국 대표 AI 스타트업에서 글로벌 AI 기업으로 더 높게 도약하겠다"고 밝혔다.
stpoemseok@newspim.com