쿠시먼·롯데물산 '맞손'…대형 복합시설 PM·부동산 자문 협력

AI 핵심 요약beta
- 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아는 23일 롯데물산과 MOU를 체결했다.
- 양사는 랜드마크 자산·대형 복합시설 PM에 협력한다.
- 임대자문·컨설팅·매입매각 자문도 함께 확대한다.
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전문 역량·네트워크 결합
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 글로벌 부동산 서비스 기업 쿠시먼앤드웨이크필드(C&W) 코리아가 롯데물산과 자산관리와 부동산 자문 분야에서 협력체계를 구축한다.
23일 C&W코리아는 롯데물산과 국내 주요 랜드마크 자산 및 대형 복합시설을 대상으로 자산관리(PM)와 부동산 자문 서비스 분야 협력을 확대하기 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약을 통해 양사는 대형 업무·상업 복합시설을 중심으로 자산관리와 임대자문, 부동산 컨설팅, 매입·매각 자문 등 다양한 분야에서 협력체계를 구축한다.
각사가 보유한 전문 역량과 네트워크를 활용해 신규 사업 기회도 공동 발굴한다. 자산 소유주와 투자자를 대상으로 임대와 투자, 컨설팅 등을 아우르는 통합 부동산 솔루션을 제공해 자산 가치와 운영 경쟁력을 높인다는 계획이다.
롯데물산은 롯데월드타워와 롯데월드몰을 직접 개발·운영하며 축적한 자산관리 경험을 바탕으로 그룹 외부 부동산 자산관리 시장으로 사업 영역을 확대하고 있다.
현재 판교 H스퀘어와 아크플레이스 등 주요 프라임 오피스의 PM 업무를 수행 중이다. 베트남 롯데센터 하노이 운영 경험 등 국내외 복합시설 관리 노하우도 보유헀다.
C&W는 글로벌 네트워크와 자산관리, 임대자문, 투자자문 역량을 바탕으로 통합 부동산 서비스를 제공하고 있다. 이번 협약을 계기로 롯데물산과 신규 자산관리 사업을 공동으로 발굴하고 임대자문과 컨설팅, 투자 및 매입매각 자문 등으로 협력 분야를 확대한다.
황점상 C&W코리아 대표는 "이번 협약은 양사가 보유한 전문성과 시장 경험을 결합해 고객에게 더욱 높은 가치를 제공할 수 있는 의미 있는 출발점"이라며 "쿠시먼앤드웨이크필드의 글로벌 네트워크와 자산관리, 임대자문, 투자자문 역량을 바탕으로 고객에게 보다 차별화된 부동산 솔루션을 제공해 나가겠다"고 말했다.
Q. 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아와 롯데물산은 어떤 분야에서 협력하나요?
A. 국내 주요 랜드마크 자산과 대형 복합시설을 대상으로 자산관리(PM), 임대자문, 부동산 컨설팅, 매입·매각 자문 등 다양한 부동산 서비스 분야에서 협력합니다.
Q. 이번 업무협약의 핵심 목적은 무엇인가요?
A. 양사가 보유한 전문 역량과 네트워크를 결합해 신규 사업 기회를 공동으로 발굴하고, 자산 소유주와 투자자에게 임대·투자·컨설팅을 아우르는 통합 부동산 솔루션을 제공하는 것이 목표입니다.
Q. 롯데물산은 어떤 자산관리 경험을 보유하고 있나요?
A. 롯데월드타워와 롯데월드몰을 직접 개발·운영하며 대형 복합시설 관리 경험을 쌓았습니다. 현재 판교 H스퀘어와 아크플레이스 등 주요 프라임 오피스의 자산관리 업무도 수행하고 있습니다.
Q. 롯데물산은 해외 부동산 운영 경험도 있나요?
A. 네. 베트남 롯데센터 하노이 운영 경험을 보유하고 있어 국내뿐 아니라 해외 복합시설 관리 노하우도 갖추고 있습니다.
Q. 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아는 이번 협약을 통해 어떤 사업을 확대하나요?
A. 롯데물산과 신규 자산관리 사업을 공동 발굴하고, 임대자문과 부동산 컨설팅, 투자자문, 매입·매각 자문 등으로 협력 범위를 넓힐 계획입니다.
chulsoofriend@newspim.com