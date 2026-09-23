신한투자증권, 루이 비통과 뷰티 클래스 진행

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권은 15일 루이 비통과 VVIP 대상 뷰티 클래스를 진행했다.
- 행사는 신세계 강남 루이 비통 뷰티 매장에서 스토어 투어와 맞춤 스타일링으로 열렸다.
- 회사는 신한 Premier 고객 경험을 넓히는 협업을 이어가겠다고 했다.
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스토어 투어·맞춤형 뷰티 스타일링 제공
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 지난 15일 글로벌 럭셔리 브랜드 루이 비통(Louis Vuitton)과 함께 VVIP 고객을 대상으로 프라이빗 뷰티 클래스를 진행했다고 23일 밝혔다.
이번 행사는 서울 신세계백화점 강남에 있는 '루이 비통 뷰티 & 프래그런스 스토어'에서 열렸다. 신한투자증권은 VVIP 고객에게 루이 비통의 뷰티 제품과 브랜드를 경험할 수 있는 프로그램을 제공하기 위해 행사를 마련했다.
참석 고객들은 매장과 주요 컬렉션을 소개받는 스토어 투어에 이어 개인별 맞춤 뷰티 스타일링 프로그램에 참여했다.
신한투자증권에 따르면 해당 매장은 지난 8월 문을 연 독립형 매장으로 '라 보떼 루이 비통'과 프래그런스 컬렉션을 비롯해 선글라스, 텍스타일 액세서리, 주얼리 등을 선보이고 있다. '루이 비통 립스틱 트렁크'도 전시하고 있다.
신한투자증권은 이전에도 루이 비통과 협업해 VVIP 고객 대상 프로그램을 진행했다. 루이 비통 워치메이커와 함께 워치메이킹 스토리와 제작 방식을 소개하는 세미나를 열고 하이주얼리 컬렉션 프라이빗 관람, 샴페인 페어링 등의 프로그램을 운영했다.
회사는 자산관리 서비스에 더해 고객의 관심사와 라이프스타일을 반영한 프로그램을 신한 Premier 고객에게 제공한다는 방침이다.
신한투자증권 관계자는 "루이 비통과 신한 Premier가 추구하는 차별화된 고객 경험을 함께 선보일 수 있어 의미가 크다"며 "앞으로도 각 분야를 대표하는 브랜드와 협업해 신한 Premier 고객을 위한 경험을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com