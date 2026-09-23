탑런토탈솔루션, LGD 난징 양수계약 해지

AI 핵심 요약beta
- 탑런토탈솔루션이 23일 LGD 난징법인 LCD 양수를 해지했다.
- 사업환경·수익성 검토 끝 상호합의로 계약을 종료했다.
- 위약금은 없고 차량용 BLU 중심 확장은 계속한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
중국·베트남서 차량용 BLU 신규 수주 확대 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 전장·디스플레이 전문기업 탑런토탈솔루션은 LG디스플레이 중국 난징 법인의 차량용 액정표시장치(LCD) 모듈 사업 양수를 위해 체결한 영업양수도 계약을 양사 간 상호합의에 따라 해지하기로 했다고 23일 밝혔다.
탑런토탈솔루션은 지난 2월 차량용 디스플레이 사업 영역을 기존 백라이트유닛(BLU)에서 완제품 모듈까지 확대하기 위해 해당 사업 양수를 추진했다.
이후 거래 종결을 위한 협의 과정에서 변화한 사업환경과 운영조건, 중장기 사업성 및 수익성을 검토한 결과 LG디스플레이와 계약을 종료하기로 합의했다.
이번 계약 해지에 따른 별도 위약금이나 재무적 부담은 발생하지 않는다고 회사 측은 설명했다. 계약 종료는 난징 법인의 차량용 LCD 모듈 사업 양수에 한정되며 LG디스플레이와의 기존 거래와 협력 관계는 유지된다.
탑런토탈솔루션은 앞으로 차량용 BLU 사업을 기반으로 고객과 지역을 다변화하고 수익성이 확보된 프로젝트를 중심으로 사업을 확대할 방침이다. 회사는 이번 계약 해지가 차량용 디스플레이 사업 확대 전략의 축소를 의미하지 않는다고 설명했다.
중국에서는 현지 완성차 업체와 글로벌 자동차 부품사를 대상으로 차량용 BLU 신규 프로젝트 수주를 확대할 계획이다. 베트남에서는 글로벌 고객사의 비중국·비대만(NCNT, Non-China, Non-Taiwan) 공급망 다변화 수요에 대응해 차량용 디스플레이와 전장부품 사업을 강화할 예정이다.
탑런토탈솔루션 관계자는 "이번 계약 종료는 거래 종결 과정에서 사업환경과 운영조건, 중장기 수익성을 종합적으로 검토한 결과 양사가 상호합의해 내린 결정"이라며 "LG디스플레이와의 기존 사업 및 협력관계에는 영향을 미치지 않을 것"이라고 말했다.
이어 "차량용 디스플레이를 핵심 성장사업으로 육성한다는 방향성에는 변함이 없다"며 "중국과 베트남을 중심으로 글로벌 고객 기반을 확대하고 차량용 BLU 분야에서 축적한 기술력과 사업 경험을 바탕으로 사업을 확대하겠다"고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com