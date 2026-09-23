롯데웰푸드 '졸음 번쩍 껌', 14년째 추석 귀성길 안전 지킨다

AI 핵심 요약beta
- 롯데웰푸드가 23일 추석 맞아 졸음운전방지 껌 캠페인을 전개했다.
- 22일 고삼호수휴게소서 홍보물품을 나눴고 23일 옥산휴게소서도 진행했다.
- 화물차 무상점검도 지원했으며 2013년 시작한 사회공헌이다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데웰푸드가 추석 명절을 맞아 한국도로공사 서울경기본부 및 대전충남본부와 손잡고 고속도로 휴게소에서 '졸음운전방지 껌 씹기 캠페인'을 전개한다고 23일 밝혔다.
롯데웰푸드와 한국도로공사 서울경기본부는 지난 22일 고삼호수휴게소에서 캠페인을 진행해 장거리 운전자에게 '졸음번쩍껌'을 비롯한 생수, 물티슈 등 안전운전 홍보물품을 전달했다. 23일 오후에는 한국도로공사 대전충남본부와 함께 경부고속도로 옥산휴게소(부산방향)에서도 캠페인을 전개한다. 화물차 운전자에게는 홍보물품 제공과 함께 후부 반사판·왕눈이 반사지 부착, 타이어 상태 점검, 워셔액 보충 등 무상점검 서비스도 지원한다.
이 캠페인은 2013년 첫 시행 이후 올해로 14년째 이어지는 롯데웰푸드의 대표적인 사회공헌활동이다.
롯데웰푸드 관계자는 "장거리 이동이 본격화되는 추석 연휴를 맞아 운전자들의 졸음운전을 예방하고 안전한 귀성길을 돕고자 캠페인을 진행하게 됐다"고 말했다.
fineview@newspim.com