에스트래픽 美법인, LA 메트로와 100억원 AFC 유지보수 계약

AI 핵심 요약beta
- 에스트래픽 미국법인이 23일 LA메트로와 AFC 유지보수 계약을 맺었다.
- 계약 규모는 약 740만달러로 100억원 수준이다.
- 에스트래픽은 26개 역사 운영 경험을 바탕으로 사업을 넓혔다.
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북미 교통 솔루션 사업 확대…추가 역사 수주 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 설희 인턴기자= 교통솔루션 전문기업 에스트래픽의 미국 법인이 미국 로스앤젤레스 카운티 교통국(LACMTA·LA 메트로)과 약 100억원 규모의 자동요금징수(AFC) 시스템 유지보수 계약을 체결했다.
23일 에스트래픽에 따르면 지분 100%를 보유한 미국 현지법인 에스트래픽 아메리카(STraffic America LLC)는 LA 메트로와 약 740만달러 규모의 AFC 시스템 유지보수 및 추가 계약을 맺었다. 원화로는 약 100억원 규모다.
에스트래픽 아메리카는 지난 2024년부터 사업을 시작해 현재까지 LA 메트로 관할 총 26개 역사에 AFC 시스템을 설치해 운영하고 있다.
이번 계약은 이 가운데 18개 역사 AFC 시스템 전반의 운영과 유지보수 업무를 포함한다. 에스트래픽은 기존 시스템 구축(SI)에서 운영·유지보수(O&M)까지 사업 영역을 확대하게 됐다.
회사 측은 이에 따라 초기 인프라 구축 매출에 이어 향후 유지보수 서비스 관련 매출도 확보할 수 있을 것으로 보고 있다.
에스트래픽 관계자는 "단순 설비 공급을 넘어 운영 및 유지보수 파트너로서 장기적인 매출 구조를 확보했다는 점이 이번 계약의 성과"라며 "현지에서의 사업 수행 경험을 바탕으로 조만간 가시화될 추가 역사 수주에도 적극 나서 북미 교통 솔루션 시장 진출을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
winter1004@newspim.com