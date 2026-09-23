코웨이, 자원순환의 날 기념 '장난감 업사이클링' 봉사활동

AI 핵심 요약beta
- 코웨이가 23일 임직원 업사이클링 봉사활동을 했다.
- 자원순환의 날 맞춰 폐장난감 소독·분해에 나섰다.
- 플라스틱 감축과 취약아동 지원 가치를 키웠다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 코웨이는 자원순환의 날(매년 9월 6일)을 기념해 임직원들을 대상으로 버려지는 장난감을 소독·분해해 재활용 자원으로 활용하는 업사이클링 봉사활동을 진행했다고 23일 밝혔다.
코웨이 본사에서 진행된 이번 봉사활동은 장난감 전문 자원순환 기업이자 사회적 기업인 '코끼리공장'과 함께 했다.
'잠들어 있던 장난감에 새로운 쓰임을 선물한다'는 주제로 기획된 이번 활동은 플라스틱 환경오염 문제에 대한 인식을 제고하고, 취약계층 아동들의 장난감 보급 문제 해결을 돕는 등 사회적 가치를 창출하고자 마련됐다.
봉사활동에 참여한 임직원들은 먼저 짧은 소비 사이클로 버려지는 장난감이 야기할 수 있는 환경 문제와 자원 순환에 대한 환경 교육을 이수했다. 이후 폐장난감을 직접 분해하며 자원순환의 의미를 되새겼다.
코웨이 관계자는 "자원순환의 날을 맞아 플라스틱 폐기물 문제에 대한 공감대를 형성하고, 임직원들이 직접 자원순환과 나눔을 실천할 수 있도록 이번 활동을 기획했다"며 "앞으로도 자원순환 캠페인을 지속적으로 전개하고 다양한 ESG 경영 활동에 앞장설 것"이라고 말했다.
tack@newspim.com