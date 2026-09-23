카카오게임즈 '오딘', 추석 맞아 출석·교환 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈가 23일 오딘에 추석 이벤트를 시작했다
- 오는 10월 28일까지 출석 보상과 송편 교환을 진행했다
- 24일부터 27일엔 접속 보상과 제작 지원도 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
송편 교환·특별 미션·장비 제작 지원 이벤트 마련
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오게임즈는 라이온하트 스튜디오가 개발한 MMORPG '오딘: 발할라 라이징'에서 추석 기념 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.
오는 10월 28일까지 '풍성한 한가위! 21일 출석 이벤트'를 진행한다. 이용자는 출석 일수에 따라 '오딘의 강화석' 3종과 '신성의 소환권' 90장, '광명의 소환권' 66장 등을 받을 수 있다.
같은 기간 필드와 정예 던전에서 몬스터를 처치해 획득한 '한가위 송편'을 소환권과 '이발디의 유물 강화석', '한가위 송편 세트' 등으로 교환할 수 있다. 특별 미션을 완료하면 '2026년 한가위 복주머니 조각'을 모아 소환권과 강화석, 골드 등이 포함된 복주머니도 제작할 수 있다.
추석 연휴 기간인 24일부터 27일까지는 접속 이용자에게 '광명의 소환권'과 '신성의 소환권' 각 11장, 1000만 골드 등을 지급한다.
이와 함께 10월 28일까지 장비 제작 지원 이벤트를 열고 미션 완료 시 '위그드람', '구드벨', '트렌달 파편', '미지의 결정' 등 제작 재료를 제공한다.
flurry327@newspim.com