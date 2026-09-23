넷마블 '솔: 인챈트', 출시 100일 맞아 이벤트 던전 업데이트

AI 핵심 요약beta
- 넷마블은 23일 솔: 인챈트에 100일 기념 업데이트를 했다
- 이벤트 던전 달맞이 들판과 추석 이벤트 달빛의 여정을 열었다
- 오는 25일 100일 기념 보상 상자 등 인게임 보상을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
25일 100일 특별 보상 지급…추석 순례 이벤트도 진행
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넷마블은 신작 MMORPG 'SOL: enchant(솔: 인챈트)'에 정식 출시 100일 기념 이벤트 던전 등을 업데이트했다고 23일 밝혔다.
이벤트 던전 '달맞이 들판'은 45레벨부터 입장할 수 있으며, 한가위 신규 영체 '달토끼 폴리' 제작에 필요한 카드 조각과 장비 강화 주문서 등을 획득할 수 있다.
추석 기념 순례 이벤트 '달빛의 여정'도 진행한다. 이용자는 이벤트 주사위를 사용해 참여하고 '달빛의 송편', '달빛의 성장 물약', '달빛의 나인 주머니' 등의 보상을 받을 수 있다.
출시 100일인 오는 25일에는 별도의 인게임 보상도 제공한다. '100일 기념 보상 상자'는 100 나인으로 구매할 수 있으며, 강화 실패 시에도 방어구가 사라지지 않는 '100일 기념 은총 방어구 주문서'와 장신구 강화 주문서 등을 포함한다.
'솔: 인챈트'는 지난 6월 18일 국내 출시됐으며, 출시 약 22시간 만에 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어 양대 마켓 매출 1위를 기록했다.
flurry327@newspim.com