금호건설, 삼성전자 플랙트 한국공장 착공…2028년 2월 준공

AI 핵심 요약beta
- 금호건설이 21일 삼성전자 광주사업장서 착공식 열었다.
- 플랙트 한국공장은 국내 첫 생산거점으로 지었다.
- 2028년 2월 준공 목표로 HVAC 제품을 생산한다.
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연면적 2만3588㎡ 규모
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 금호건설이 삼성전자가 인수한 독일 플랙트그룹의 국내 첫 생산거점 건설에 착수했다.
23일 금호건설은 지난 21일 전남광주통합특별시 삼성전자 광주사업장에서 '삼성전자 플랙트 한국공장 신축공사' 착공식을 개최했다고 밝혔다.
행사에는 노태문 삼성전자 대표이사 사장과 토비아스 케텔레 플랙트그룹 최고재무책임자(CFO), 민형배 전남광주통합특별시장, 안도걸·전진숙 국회의원, 송형곤 시의회의장 등이 참석했다. 시공사인 금호건설에서는 조완석 대표이사가 참석했다.
플랙트 한국공장은 전남광주통합특별시 북구 앰코로70 삼성전자 광주사업장 3캠퍼스 일원에 지상 1층, 연면적 2만3588㎡ 규모로 들어선다. 축구장 약 3.3배 규모로 HVAC(냉난방공조) 메인공장을 비롯해 사무공간과 연구·실험실, 창고, 휴게시설 등이 마련된다. 준공 목표는 2028년 2월이다.
이번 사업은 삼성전자가 인수한 독일 플랙트그룹의 국내 첫 생산거점을 구축하는 프로젝트다. 신규 공장에서는 AI 데이터센터와 반도체 공장 등에 공급되는 HVAC 제품을 생산한다.
HVAC는 냉방·난방·환기·공기질을 통합 관리하는 시스템이다. 대규모 냉각과 정밀한 온·습도 관리가 필요한 AI 데이터센터와 반도체 공장 등 첨단 산업시설에 적용된다.
삼성전자는 신규 생산라인을 구축해 광주사업장을 AI 가전과 HVAC를 아우르는 글로벌 생산거점으로 육성할 계획이다.
금호건설 관계자는 "삼성전자의 미래 핵심 인프라가 될 플랙트 한국공장 신축사업의 시공을 맡게 된 만큼 책임감을 갖고 철저한 안전 관리와 축적된 기술력을 바탕으로 성실 시공에 만전을 기하겠다"고 말했다.
Q. '삼성전자 플랙트 한국공장'은 어떤 사업인가요?
A. 삼성전자가 인수한 독일 플랙트그룹의 국내 첫 생산거점을 구축하는 사업입니다. 전남광주통합특별시 삼성전자 광주사업장 3캠퍼스 일원에 공장을 건립하며 금호건설이 시공을 맡았습니다.
Q. 플랙트 한국공장의 규모와 준공 시점은 어떻게 되나요?
A. 지상 1층, 연면적 2만3588㎡ 규모로 조성됩니다. 축구장 약 3.3배 크기로 HVAC 메인공장과 사무공간, 연구·실험실, 창고, 휴게시설 등이 들어서며 2028년 2월 준공이 목표입니다.
Q. 새 공장에서는 어떤 제품을 생산하나요?
A. AI 데이터센터와 반도체 공장 등에 공급되는 HVAC 제품을 생산합니다. 삼성전자는 신규 생산라인을 통해 광주사업장을 AI 가전과 HVAC를 아우르는 글로벌 생산거점으로 육성할 계획입니다.
Q. HVAC는 어떤 설비인가요?
A. HVAC는 냉방과 난방, 환기, 공기질을 통합 관리하는 냉난방공조 시스템입니다. 대규모 냉각과 정밀한 온·습도 관리가 필요한 AI 데이터센터와 반도체 공장 등 첨단 산업시설에 주로 적용됩니다.
Q. 금호건설은 이번 공사에서 어떤 역할을 하나요?
A. 플랙트 한국공장 신축공사의 시공을 맡습니다. 금호건설은 철저한 안전관리와 기존 시공 경험을 바탕으로 2028년 2월 준공을 목표로 공사를 진행할 계획입니다.
chulsoofriend@newspim.com