스마일게이트 '이클립스', 추석 맞아 사냥 통해 주화·파편 획득

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트가 23일 이클립스에 추석 4종 이벤트를 열었다.
- 다음달 7일까지 보름달 주화와 파편으로 성장 재료를 얻는다.
- 24일부터 27일까지 접속 보상과 추석 당일 특별 보상을 준다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 스마일게이트는 MMORPG '이클립스: 더 웨이크닝'에서 추석을 맞아 4종의 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.
다음 달 7일까지 '한가위 만월제' 이벤트가 진행된다. 이용자는 몬스터를 사냥해 '보름달 주화'를 획득하고, 이를 이벤트 제작소와 교환소에서 초월·무기 외형 10회 소환권, 영웅 등급 성장 재료, 강화 재료 등으로 교환할 수 있다. 이벤트 제작소와 교환소는 다음 달 14일까지 운영된다.
같은 기간 '이클립스 파편을 모아 증축하자!' 이벤트도 진행한다. 사냥을 통해 얻은 '이클립스 파편'으로 이벤트 전용 성물 '일식의 성물'을 성장시키면 단계에 따라 '일식 결정체'를 획득할 수 있다. 결정체에서는 소환권과 영혼석, 룬, 골드, 장비 성장 재료 등을 얻을 수 있다.
'이클립스 타임'에서는 성소 증축 재료인 '클레온 결정'의 드롭 확률을 높인다. 이클립스 타임은 이용자가 원하는 시간에 활성화해 8시간 동안 추가 재화와 제작 재료 등을 획득할 수 있는 시스템이다.
추석 연휴인 오는 24일부터 27일까지는 매일 접속 보상도 제공한다. 골드와 강화 결정 선택 상자, '복구의 증서', 클레온 결정, '근원의 열매' 등 성장 아이템을 지급하며 추석 당일에는 별도 보상도 제공한다.
flurry327@newspim.com