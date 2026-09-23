엔씨 '아스오라', 10월 2일부터 글로벌 CBT 진행

AI 핵심 요약beta
- 엔씨는 23일 아스트라에 오라티오 CBT 일정을 공개했다.
- CBT는 10월 2일부터 6일까지 모바일에서 진행한다.
- 메인·미니 스토리와 레이드 등 콘텐츠를 첫 선보인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
메인 스토리·레이드·캐릭터 18종 등 공개
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 엔씨는 신작 RPG '아스트라에 오라티오(아스오라)'의 글로벌 비공개 베타 테스트(CBT)를 오는 10월 2일부터 진행한다고 23일 밝혔다.
엔씨는 이날 아스오라 공식 SNS를 통해 CBT 테스터 선정 결과를 발표했다. 아스오라는 지난 8월 19일부터 9월 21일까지 글로벌 이용자를 대상으로 참가자를 모집했으며, 선정된 이용자에게는 23일부터 순차적으로 안내 메일을 발송한다.
테스트는 10월 2일부터 6일까지 5일간 안드로이드와 iOS 등 모바일 플랫폼에서 진행된다. 지원 언어는 한국어와 일본어, 중국어 번체, 영어다.
이번 CBT에서는 메인 스토리 3종과 미니 스토리 2종, 최초 공개되는 레이드 콘텐츠, 캐릭터 18종, 전투 및 교류 콘텐츠 등을 선보인다.
엔씨는 지난 17일부터 20일까지 열린 '도쿄게임쇼 2026'에서 아스오라의 첫 공개 시연을 진행한 바 있다. 이번 CBT에서 수집한 이용자 의견을 개발에 반영해 게임 완성도를 높일 계획이다.
flurry327@newspim.com