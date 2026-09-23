서울숲옆 49층-383가구 주거복합건물 조성…문정건영 610가구 리모델링

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 22일 건축위에서 복합빌딩을 가결했다
- 서울숲역 일대에 383가구·622실·903석이 들어선다
- 문정건영 리모델링과 국립중앙의료원도 추진됐다
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뚝섬지구 특별계획구역Ⅳ, 주거·숙박·공연장 어우러진 복합공간 조성
[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 성동구 서울숲역 일대에 공동주택 383가구와 숙박시설 622실, 903석 공연장을 갖춘 복합공간이 조성된다. 송파구 문정건영아파트 610가구 리모델링사업이 본격화된다.
23일 서울시에 따르면 지난 22일 열린 제17차 건축위원회에서는 이같은 내용을 담은 ▲뚝섬지구 특별계획구역Ⅳ(5) 복합빌딩 신축사업 ▲국립중앙의료원 및 중앙감염병병원 건립사업 ▲문정건영아파트 리모델링사업 3개 안건에 대한심의를 가결했다.
우선 장기간 사업 추진이 지연됐던 서울숲역 일대 개발이 다시 추진된다. 서울시 성동구 성수동1가 685-701번지 일대 뚝섬지구 특별계획구역Ⅳ구역에 주거·숙박·문화시설이 어우러진 복합공간이 조성될 계획이다. 한강과 서울숲에 인접한 입지 특성을 살려 주거·숙박·문화 기능을 한 공간에 배치하고 시민이 이용할 수 있는 문화·여가공간도 함께 마련한다.
대상지에는 지하8층, 지상49층 규모 건물이 지어질 예정이다. 공동주택 383가구와 숙박시설 622실, 문화·집회시설(공연장) 903석이 각각 들어선다.
계획안도 시민 이용과 주변 문화공간과의 연계를 강화하는 방향으로 개선했다. 공연장은 언더스탠드에비뉴와 맞닿도록 위치를 조정하고, 숙박시설 46층에는 주민개방 전망공간을 마련한다. 지하 3층에는 시민에게 개방하는 주차공간 133면을 조성한다. 젠트리피케이션 방지를 위한 장기안심상가 공공기여도 완료해 지역상권과의 상생을 도모했다.
서울숲역과 주변 지역을 잇는 열린 보행공간도 조성한다. 단지 내 공공보행통로 2개와 서울숲역과 연결되는 침상형 공지 1개소, 공개공지 2개소를 마련하고 저층부에는 시민 휴게공간을 배치한다. 서울숲과 연계한 문화·관광 기능을 강화하고 관광·비즈니스 수요를 아우르는 미래형 도시경제거점으로 육성할 계획으로 올 하반기 공사를 재개할 예정이다.
노후된 문정건영아파트가 리모델링을 통해 현 545가구에서 610가구로 65가구 늘어난다. 단지 내 공유시설을 지역주민에게 개방하고 공공보행통로를 조성해 주변 지역과의 연결도 강화한다. 단지는 지하 5층~지상 16층 규모로 조성되며 녹색건축과 제로에너지 기준을 적용해 에너지 효율을 높인다.
이번 사업은 지역과 상생하는 커뮤니티 공간 확보와 친환경 건축물 적용을 통한 지속가능한 도시 구축이라는 점에서 의미가 있다는 서울시의 설명이다. 높은 완충녹지와 옹벽으로 주변 지역과 단절됐던 공간을 개선한다. 지역공유시설과 연결되는 공공보행통로를 조성하고 차량과 보행자 동선을 분리해 지역주민의 접근성과 보행 편의를 높인다.
아울러 작은도서관과 피트니스, 골프연습장 등 단지 내 공유시설은 지역주민도 함께 이용할 수 있도록 할 계획이다. 문정건영아파트 리모델링사업은 2029년 4월 착공해 2029년 5월 분양, 2032년 4월 준공을 목표로 추진된다.
이와 함께 서울시 건축위는 중구 국립중앙의료원을 현대적인 의료시설로 새롭게 건립하는 계획을 가결했다. 1958년 준공된 국립중앙의료원은 중앙감염병병원과 중앙외상센터를 함께 갖춰 감염병과 중증·응급환자 등 국가적 필수 의료 수요에 신속하게 대응하는 서울 도심의 국가 거점 종합의료시설로 조성될 예정이다.
이 사업은 전체 지하4층, 지상16층을 짓는 사업으로 국립중앙의료원 526병상, 중앙외상센터 100병상, 중앙감염병병원 150병상의 총 776병상을 갖춘다. 기존 국립중앙의료원 499병상보다 약 1.5배 규모의 병상을 확보해 국가 필수 의료의 총괄기관 역할을 수행할 계획이다.
시민들이 일상에서 이용할 수 있는 열린 공간도 마련한다. 남측에는 훈련원공원과 이어지는 공공보행통로와 공개공지를 조성해 주변 지역과의 연결성을 높인다. 근현대 건축자산인 경성소학교는 보존해 전시장과 공공의료 업무지원시설로 활용할 예정이다.
명노준 서울시 주택실장은 "이번 심의는 서울숲 일대 문화복합공간 조성, 필수의료를 강화하는 국가의료정책으로 추진하는 사업들"이라며, "주거 안정과 도시경쟁력 강화를 동시에 실현할 수 있도록 사업 추진을 적극 지원하겠다"고 말했다.
donglee@newspim.com