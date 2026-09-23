카카오뱅크·페이, 그랩·SCBX·교보생명과 맞손…디지털 자산 사업 가속화

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오그룹(카카오·카카오뱅크·카카오페이)이 동남아시아 플랫폼 기업 그랩, 태국 금융지주사 SCBX, 교보생명, 보난자팩토리 등 국내외 주요 기업과 디지털 자산 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

카카오그룹(카카오, 카카오뱅크, 카카오페이)과 그랩(Grab Holdings Inc.)이 한국-동남아 디지털 자산 생태계 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다. 양사는 원화 스테이블코인의 발행·유통을 비롯해 관련 기술과 서비스 분야에서 협력한다. (왼쪽부터) 카카오뱅크 윤호영 대표이사, 그랩 앤서니 탄 CEO, 카카오 정신아 대표이사, 카카오페이 신원근 대표이사. [사진=카카오뱅크]

카카오그룹은 지난해부터 파트너십을 구축하며 디지털 자산 사업의 기반을 마련해왔다. 법제화 및 제도 정비에 맞춰 실사용 서비스로 이어질 수 있도록 원화 스테이블코인의 발행, 유통, 결제, 송금, 금융서비스 전반에 걸친 협업 체계를 구축한다는 방침이다.

글로벌 파트너십을 통한 해외 시장 확장도 추진한다. 카카오그룹은 2025년 12월 그랩 및 SCBX와 각각 디지털 자산 분야 업무협약을 체결하고 한국과 동남아시아 시장을 연결하는 사업 가능성을 검토하고 있다.

그랩과는 원화 스테이블코인 발행·유통과 서비스 개발, 지역 확장 전략 및 운영 역량 교류를 추진한다. SCBX와는 해외 결제 및 송금 등 서비스 개발과 규제 준수 기반의 비즈니스 모델 발굴을 논의 중이다.

국내에서는 금융 및 디지털 자산 기업과의 협력으로 원화 스테이블코인 활용 기반을 확대하고 있다. 교보생명과는 올해 3월부터 디지털 자산 활용 금융서비스 제공을 위한 개념검증(PoC)을 진행 중이다. 디지털 자산 전문기업 보난자팩토리와는 지난해 4월 업무협약을 맺고 자금세탁방지(AML) 등 안전성을 고려한 원화 스테이블코인 설계와 기술 역량 강화를 추진해왔다.

신원근 카카오페이 대표이사 겸 카카오그룹 스테이블코인 공동 TF장은 "디지털 자산의 경쟁력은 다양한 산업과 서비스가 유기적으로 연결될 때 완성된다"며 "파트너들과의 협력을 바탕으로 실질적인 활용 모델을 구체화하겠다"고 말했다. 윤호영 카카오뱅크 대표이사 겸 공동 TF장은 "카카오그룹의 플랫폼·금융 역량과 국내외 파트너십을 융합해 혁신적인 금융 서비스를 선보이겠다"고 밝혔다.

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