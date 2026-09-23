HS효성첨단소재, 북미 최대 복합재 전시회 참가…탄소섬유 솔루션 제시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

우주항공·방산 등 첨단산업 공략…한·중·베트남 생산거점 기반 공급망 경쟁력 강조

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= HS효성첨단소재가 북미 최대 복합재료·첨단소재 전시회에서 초고강도 탄소섬유 기술을 선보이며 우주항공 등 첨단산업 시장 공략에 나선다.

HS효성첨단소재는 22일부터 24일까지 미국 애틀랜타에서 열리는 'CAMX(The Composites and Advanced Materials Expo) 2026'에 참가한다고 23일 밝혔다.

'CAMX 2026'에서 HS효성첨단소재 부스.[사진=HS효성첨단소재]

CAMX는 북미 최대 규모의 복합재료 및 첨단소재 전시회로, 올해는 500개 이상의 기업과 약 7000명의 참관객이 참여할 예정이다. HS효성첨단소재는 전시회가 처음 개최된 2014년부터 매년 참가하고 있다.

이번 전시회에서는 3K(3000가닥) 탄소섬유를 비롯해 드론용 3K 직물과 복합재, 인공위성용 고압용기 등 다양한 제품과 적용 사례를 공개한다.

특히 회사는 지난 2022년 개발에 성공한 초고강도 탄소섬유 'H3065(T-1000급)'를 앞세워 우주항공과 방산, 드론 등 고부가 첨단산업용 탄소섬유 솔루션을 소개할 계획이다.

HS효성첨단소재가 2011년 독자 기술로 국내 최초 개발한 탄소섬유 '탄섬(TANSOME®)'은 철보다 무게가 4분의 1 수준이면서 강도는 10배, 탄성은 7배에 달한다.

회사는 2013년 전주공장에서 상업생산을 시작한 뒤 글로벌 생산거점을 확대해 왔다. 2024년 중국 생산거점을 확보한 데 이어 올해 하반기 베트남에서도 가동을 준비하고 있다. 한국과 중국, 베트남 3개국 생산 네트워크를 기반으로 안정적인 공급 역량도 강조할 방침이다.

탄소섬유 적용 분야도 확대되고 있다. 자동차 휠과 보닛, 브레이크 디스크 등 모빌리티 분야를 비롯해 스포츠·레저 용품과 전선심재 등에 사용되고 있으며 최근에는 우주항공과 방산, 드론 등 첨단산업으로 활용 범위가 넓어지고 있다.

HS효성첨단소재는 2019년 자동차 산업 품질경영시스템인 IATF 16949 인증을 획득한 데 이어 2021년 우주항공 산업 품질경영시스템 AS9100 인증을 취득했다.

임진달 HS효성첨단소재 대표이사는 "고성능 탄소섬유 기술과 안정적인 공급 역량을 바탕으로 우주항공 등 첨단산업 분야에서 차별화된 탄소섬유 솔루션을 제공하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com