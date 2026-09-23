이정현 검찰총장 대행 "우린 그 누구의 편도 아닌 국민의 편"

'검찰 가족 여러분께' 이메일 전송

"합심해 노력하면 본질 변하지 않아"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 이정현 검찰총장 대행(대검찰청 차장검사)이 23일 검찰 구성원들에게 "우리는 그 누구의 편도 아닌 범죄피해자와 사회적 약자를 포함한 대한민국 국민의 편"이라며 "우리가 합심해 노력한다면 우리의 본질은 결코 변하지 않을 것"이라는 메시지를 냈다.

이날 취임한 이 대행은 '검찰 가족 여러분께'라고 시작하는 이메일을 전송했다.

이정현 검찰총장 직무대행 [사진=뉴스핌DB]

그는 "모질고 어려운 시련 속에서도 검찰의 보편타당한 존재 이유를 끊임없이 고민하고 그 책무를 빈틈없이 수행하고자 노력하는 검찰 가족 여러분, 백척간두(百尺竿頭)에 서 있는 심정으로 간략하게 쓴다"고 언급했다.

그러면서 "전국 각지에서 산더미 같은 기록과 씨름하며 묵묵히 은공(隱功)하고 있는 우리는 그 누구의 편도 아닌 범죄피해자와 사회적 약자를 포함한 대한민국 국민의 편"이라며 "우리는 적법절차를 준수하며, 공정한 결론을 도출하고, 어떤 상황에서도 흔들림 없이 본연의 임무를 충실히 이행하는 법질서의 수호자이자 인권의 보루"라고 밝혔다.

이 대행은 "우리가 합심해 노력한다면 우리의 본질은 결코 변하지 않을 것"이라며 우리가 원칙과 기본을 확고하게 지킨다면 국민의 신뢰도 얻을 수 있을 것이고 그 신뢰 또한 단단히 지켜낼 수 있을 것이다. 천길 낭떠러지 앞에서 한 발 더 내딛는 각오로 임하겠다"고 강조했다.

100wins@newspim.com