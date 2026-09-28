투모로우바이투게더, 11월 미니 9집 '퍼펙트 스톰'으로 컴백

AI 핵심 요약beta
- 투모로우바이투게더가 11월 16일 미니 9집을 발매했다.
- 전날 위버스 라이브에서 컴백 스포일러 영상을 공개했다.
- 11월 13일부터 서울에서 다섯 번째 월드투어를 연다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 투모로우바이투게더가 오는 11월 컴백한다.
28일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 투모로우바이투게더는 오는 11월 16일 미니 9집 '퍼펙트 스톰(PERFECT STORM)'을 발매한다.
다섯 멤버는 전날 글로벌 팬 플랫폼 위버스에서 진행한 라이브 스트리밍에서 컴백 스포일러 영상을 깜짝 공개했다.
'지금까지와는 다른 무언가가 필요해'라는 의미심장한 문구로 호기심을 자극한 데 이어 하루 만에 새 앨범명과 발매일을 밝히며 컴백의 신호탄을 쏘아 올렸다.
새 앨범 '퍼펙트 스톰'에는 총 6곡이 수록되며 보다 자세한 내용은 추후 위버스를 통해 공개될 예정이다.
이에 앞서 이날 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 신보 사전 저장(Pre-save)이 시작된다.
투모로우바이투게더는 컴백 직전인 11월 13~15일 서울 KSPO DOME에서 다섯 번째 월드 투어 '스틸 더 윈드(STEAL THE WIND)'의 막을 올린다.
alice09@newspim.com