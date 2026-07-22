TXT 연준 '아이스크림', 美 '빌보드 200' 16위…올해 韓 솔로 최고 기록

AI 핵심 요약beta
- 투모로우바이투게더 연준이 21일 솔로 앨범으로 빌보드200 16위에 올랐다
- 연준의 미니 2집은 올해 한국 솔로 최고 성적을 내며 월드 앨범 1위 등 여러 차트에서 두각을 나타냈다
- 타이틀곡 아이스크림은 국내 음원 차트와 음악방송에서 1위를 기록했고 23일 엠카운트다운 무대를 예고했다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 투모로우바이투게더(TXT) 연준의 솔로 앨범이 빌보드 메인 차트에서 16위를 차지했다.
21일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(7월 25일 자)에 따르면 연준의 미니 2집 '노 레이블스: 파트02(NO LABELS: PART 02)'는 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 16위에 올랐다.
이는 올해 나온 한국 솔로 가수 음반 중 최고 성적이다. 연준은 지난해 발매한 첫 솔로 앨범에 이어 두 작품 연속 차트인하며 솔로 아티스트의 저력을 과시했다.
미니 2집은 '월드 앨범'에서 1위를 찍었고 '톱 앨범 세일즈'(4위)에도 랭크됐다. 타이틀곡 '아이스크림(Ice Cream)' 역시 '글로벌(미국 제외)'에서 89위에 오르며 두각을 나타냈고, '아티스트 100'에서도 17위에 랭크됐다.
'아이스크림'은 국내에서도 좋은 반응을 이끌고 있다. 최신 벅스 주간 차트(집계 기간: 7월 13~19일) 정상에 오른 데 이어 KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심'에서 1위를 차지했다.
연준은 오는 23일 Mnet '엠카운트다운'에서 '아이스크림' 무대를 펼칠 예정이다.
alice09@newspim.com