전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.14 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

[코인 시황] 기술주 급락·유가 100달러에도 비트코인 '꿋꿋'…시선은 클래리티법으로

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 비트코인은 14일 기술주 급락 속에도 반등했다
  • 연준 금리 인상 우려와 유가 급등은 부담이다
  • 시장 시선은 15일 클래리티법 표결에 쏠렸다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

BTC 7만7000달러대 반등…연준 25bp 인상 전망도 부담 못 눌러
15일 美 상원 첫 표결 촉각…60표 확보 실패 땐 연내 입법 난항

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인이 14일 미국 기술주 급락과 국제유가 상승, 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 우려에도 반등하고 있다.

암호화폐 시장은 위험자산 전반의 투자심리 악화와 달리 상대적으로 견조한 흐름을 보이는 가운데, 시장의 시선은 15일 예정된 미 상원의 '클래리티법(CLARITY Act)' 표결로 향하고 있다.

한국 시간 오후 7시 25분 기준 비트코인(BTC) 가격은 24시간 시간 전에 비해 약 1.68% 상승한 7만7795달러를 기록했고, 이더리움(ETH)도 1.75% 오른 2516달러를 나타냈다.

이는 같은 시간 기술주를 비롯한 다른 위험자산이 일제히 약세를 보인 것과 대조적이다.

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.09.14 koinwon@newspim.com

◆ 기술주 급락에도 비트코인은 반등

이날 미국 기술주와 인공지능(AI) 관련주는 개장 전 거래에서 큰 폭으로 하락했다.

주말 동안 주요 AI 기업 최고경영자(CEO)들이 AI 개발 속도에 잇따라 경고음을 낸 것이 투자심리를 압박했다.

앤스로픽의 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)는 안전 조치가 AI 기술 발전 속도를 따라잡을 수 있도록 업계가 개발 속도를 늦춰야 한다고 촉구했다. 오픈AI(OpenAI)의 샘 올트먼 CEO와 그록(Grok)을 개발한 xAI의 일론 머스크도 이에 동의한다는 입장을 밝혔다.

앤스로픽은 향후 기업공개(IPO)를 위해 나스닥을 선택한 것으로 전해졌다. 반면 올트먼은 오픈AI가 2026년에는 상장하지 않을 것이라고 확인했다.

AI 산업을 둘러싼 경계감은 아시아 증시에서부터 나타났다. 한국 코스피는 3% 하락했고 AI 기업에 메모리 반도체를 공급하는 SK하이닉스는 6% 급락했다.

미국에서도 나스닥100지수를 추종하는 인베스코 QQQ 상장지수펀드(ETF)가 개장 전 거래에서 1.7% 떨어졌다. AI 클라우드 인프라를 제공하는 '네오클라우드' 업체 네비우스(NBIS)와 코어위브(CRWV)는 7% 하락했고 샌디스크(SNDK)와 인텔(INTC)도 각각 5~6% 내렸다.

이처럼 기술주가 큰 폭으로 밀리는 상황에서도 비트코인과 이더리움이 상승하면서 암호화폐 시장은 이날 주식시장과 차별화된 흐름을 보이고 있다.

◆ 유가 100달러 돌파·연준 인상 전망은 부담

다만 암호화폐 시장을 둘러싼 거시경제 환경은 여전히 녹록지 않다.

브렌트유는 3% 가까이 상승해 배럴당 107달러를 기록했고 서부텍사스산원유(WTI)도 102달러를 웃돌았다. 유가 급등이 인플레이션 압력을 다시 높여 연준의 긴축 전망을 강화할 수 있다는 우려가 위험자산 전반에 부담을 주고 있다.

장기물 미 국채 수익률도 높은 수준을 유지하고 있다. 미국 10년물 국채 수익률은 5%를 소폭 밑돌았고 30년물은 5.341%를 기록했다.

시장은 연준이 다음 주 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리를 25bp(1bp=0.01%포인트) 인상할 가능성을 사실상 기정사실화하는 분위기다.

월가에서 마지막까지 금리 동결 전망을 유지했던 곳 가운데 하나인 골드만삭스도 지난 주말 기존 전망을 철회했다.

골드만삭스는 최근 소비자물가지수(CPI)가 자체 8월 근원 개인소비지출(PCE) 물가 전망치를 0.26%로 소폭 끌어올리는 데 그쳤고 기본적인 인플레이션 전망에도 변화가 없다고 평가했다.

그럼에도 시장이 금리 인상 가능성을 약 90%까지 반영하고 있는 만큼 연방공개시장위원회(FOMC)가 동결에 따른 금융시장 충격을 피하기 위해 금리를 올릴 가능성이 크다고 판단했다.

"물가 때문 아닌 월가 위한 인상" 비판도

연준이 실제로 금리를 올릴 경우 시장 기대에 끌려가는 결정이 될 수 있다는 비판도 나온다.

웰링턴-알투스의 제임스 손 수석 시장 전략가는 골드만삭스의 전망 변경을 두고 "월스트리트의 거울의 벽(Wall of Mirrors)"이라고 비판했다.

그는 인플레이션 전망에는 실질적인 변화가 없는데도 월스트리트를 진정시키기 위해 금리를 올리는 상황이라고 지적했다.

특히 현재 물가 압력의 상당 부분이 유가와 공급 측 충격에서 비롯된 만큼 금리 인상이 근본적인 해결책이 될 수 없다고 주장했다.

그는 "금리 인상으로 원유를 생산할 수도, 정제 능력을 확대할 수도, 차질이 빚어진 공급 경로를 복구할 수도 없다"며 "금리 인상은 수요와 투자, 고용, 가계의 구매력을 줄인다"고 말했다.

임금 상승률도 전년 대비 3.1%까지 둔화해 임금과 물가가 서로를 끌어올리는 악순환이나 에너지 충격이 물가에 고착되고 있다는 증거가 뚜렷하지 않다는 게 그의 주장이다.

반면 KPMG의 다이앤 스웡크 수석 이코노미스트는 최근 근원 CPI 상승세가 서비스 부문에 크게 집중돼 있다는 점에 주목했다.

특히 이른바 '슈퍼코어(super core)' 서비스 물가가 전월 대비 0.5%, 전년 대비 3% 상승했다며 인플레이션 압력이 아직 완전히 사라진 것은 아니라고 분석했다.

스웡크는 8월 PCE 물가지수가 전월 대비 0.4%, 근원 PCE가 0.3% 상승할 것으로 전망했다. 이 경우 근원 PCE의 연율 상승 속도는 3.4%에 달해 연준의 2% 물가 목표를 크게 웃돌게 된다.

그는 이에 따라 2027년 초까지 모두 세 차례의 금리 인상이 이뤄질 것으로 전망했다.

비트코인 시선은 15일 클래리티법 표결로

같은 거시경제 불확실성 속에서 암호화폐 시장의 또 다른 핵심 변수는 15일 예정된 미 상원의 클래리티법 관련 첫 번째 클로처(cloture·토론 종결) 표결이다.

클래리티법은 미국 디지털 자산 시장의 규제 체계를 정비하기 위한 핵심 법안이지만 상원 통과에 필요한 60표가 확보됐는지는 여전히 불투명하다.

지난주 공개된 최신 초안에는 민주당과 협상한 여러 타협안이 반영됐지만 핵심 쟁점인 윤리 규정은 아직 해결되지 않았다.

민주당은 도널드 트럼프 대통령의 암호화폐 관련 활동을 보다 강하게 제한할 수 있는 윤리 규정이 필요하다는 입장이다. 일부 공화당 의원들도 스테이블코인 보유자에게 지급되는 수익률이 지역은행의 이자 지급 예금과 경쟁하면서 은행권을 압박할 수 있다며 우려하고 있다.

블록체인협회의 서머 머싱어 CEO는 "화요일 표결을 앞두고 낙관하고 있다"며 "이는 차세대 금융 혁신을 위한 결정적인 순간"이라고 말했다.

그러나 업계에서는 막판 협상에도 불구하고 법안이 상원 문턱을 넘지 못할 가능성도 상당한 것으로 보고 있다.

◆ 60표 확보 불투명…실패하면 연내 입법 사실상 어려워

15일 표결이 클래리티법의 최종 운명을 결정하는 것은 아니다.

막판 협상을 통해 60표 이상을 확보해 첫 관문을 넘더라도 이후 수정안 처리와 추가 토론 등 여러 단계의 입법 절차가 남아 있다. 반대로 협상이 계속될 경우 예정된 표결 자체가 연기될 가능성도 있다.

문제는 시간이다. 11월 중간선거가 가까워질수록 초당적 협상이 어려워지는 데다 상원이 법안을 처리할 수 있는 시간도 빠르게 줄고 있다.

이달 안에 상원 처리가 마무리되지 못하면 법안은 선거 이후 레임덕 회기로 넘어갈 가능성이 있다. 이 경우 국방수권법(NDAA) 등 반드시 처리해야 하는 법안에 클래리티법을 붙여 통과시키는 방안도 거론된다.

이마저 실패해 2027년 새 의회가 출범하면 현재 법안은 사실상 원점으로 돌아가게 된다.

코인베이스(Coinbase)의 브라이언 암스트롱 최고경영자(CEO)는 법안이 통과되지 않더라도 미 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)가 규칙 제정을 통해 규제 공백을 메울 수 있다는 입장이다.

그는 "통과되면 좋다. 우리는 법을 갖게 된다"면서도 "통과되지 않더라도 좋은 결과가 될 것"이라고 말했다.

다만 규제기관의 규칙 제정만으로 의회가 만든 법률을 완전히 대체하기는 어렵다는 지적도 나온다. 규제 당국이 어떤 규칙을 내놓더라도 이해관계자들의 소송이 이어질 가능성이 있고, 소송이 장기화될 경우 향후 정권 교체 때까지 규제 불확실성이 지속될 수 있기 때문이다.

이에 따라 암호화폐 시장은 기술주 급락 속에서도 비트코인이 7만7000달러대를 지켜낼 수 있을지와 연준의 금리 인상 여부, 15일 클래리티 법 표결 결과​를 동시에 주시하고 있다.

koinwon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
장 끝났다고?…KRX 애프터마켓 오늘 개장 [서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소가 14일부터 정규장 종료 후 주식을 실시간으로 거래할 수 있는 애프터마켓을 운영한다. 기존 시간외단일가 매매를 폐지하고 오후 8시까지 실시간 거래를 확대하면서 대체거래소 넥스트레이드(NXT)와 장후 거래시장을 놓고 경쟁하게 됐다. 한국거래소에 따르면 이날부터 정규장 종료 후 오후 4시부터 8시까지 4시간 동안 애프터마켓이 열린다. 정규장은 기존과 같은 오후 3시 30분에 종료되며, 오후 3시 40분부터 4시까지는 시간외종가매매가 진행된다. 이후 오후 4시부터 애프터마켓에서 실시간 접속매매가 이뤄진다. [자료=한국거래소] 기존 오후 4~6시 운영되던 시간외단일가 매매는 폐지된다. 10분 단위로 주문을 모아 하나의 가격으로 체결하는 방식에서 벗어나 정규장과 같은 실시간 체결 방식으로 바뀌는 것이다. 거래소는 장 마감 이후 발생한 공시나 해외시장 움직임 등에 투자자들이 신속하게 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이번 개장으로 가장 크게 달라지는 부분은 장후 거래의 선택지가 넓어진다는 점이다. NXT도 이미 장후 거래를 운영하고 있지만 거래 대상이 약 600개 종목으로 제한돼 있다. 반면 KRX 애프터마켓은 코넥스를 제외한 코스피·코스닥 상장주식과 주식예탁증서(DR) 등 대부분의 종목을 대상으로 한다. 단, 투자경고·투자위험·관리·정리매매 등 일부 시장관리 종목은 제외되며 상장지수펀드(ETF)와 상장지수증권(ETN)도 거래 대상에서 빠진다. 거래시간도 일부 차이가 있다. NXT 애프터마켓은 오후 3시 40분부터 8시까지 운영돼 KRX보다 20분 먼저 시작한다. 오후 4시부터 8시까지는 두 시장이 동시에 운영되면서 거래 가능한 종목의 경우 투자자가 어느 시장을 통해 주문을 체결할지 선택할 수 있는 구간이 된다. 이때 증권사의 스마트주문전송(SOR)이 시장 간 주문 경쟁의 핵심 역할을 맡는다. SOR은 동일 종목에 대해 각 시장의 가격과 거래비용, 체결 가능성 등을 비교해 투자자에게 유리한 시장으로 주문을 배분한다. KRX는 거래 종목의 폭을 앞세우고, NXT는 기존 장후 거래 인프라와 상대적으로 낮은 거래비용 등을 기반으로 맞서는 구조다. 주문 방식에도 변화가 생긴다. 애프터마켓에서는 시장가 주문을 허용하지 않고 지정가·최우선지정가·최유리지정가 등 제한된 호가만 이용할 수 있다. 장후 시간대 상대적으로 낮을 수 있는 유동성과 가격 변동성을 고려한 조치다. 가격제한폭은 기존 시간외단일가의 전일 종가 대비 ±10%에서 ±30%로 확대된다. 급격한 가격 움직임에 대응하기 위해 변동성완화장치(VI) 등 가격안정화 장치도 적용된다. 관건은 거래시간 확대에 걸맞은 유동성이 확보될 수 있느냐다. 자본시장연구원은 거래량이 충분히 늘지 않을 경우 장후 시간대에 유동성이 분산되고 호가 스프레드가 확대될 수 있다고 지적했다. 참여자가 적은 상황에서는 소수 주문만으로 가격이 크게 움직이면서 정규장 종가와 애프터마켓 가격 간 괴리가 커질 가능성도 있다. 여밀림 자본시장연구원 선임연구원은 "애프터마켓 도입 이후 시장 품질과 운영 안정성을 체계적으로 점검하고 그 결과를 프리마켓의 세부 운영방식과 도입 범위에 반영할 필요가 있다"며 "거래소·대체거래소·증권사와 청산 결제기관을 포괄하는 통합 시장운영 및 비상대응체계를 구축해야 한다"고 말했다. rkgml925@newspim.com 2026-09-14 12:00
사진
못말리는 트럼프?…골프장서 시상식 후 정책 발표 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 대형 스포츠 무대에 자주 모습을 드러낸다. 스포츠 무대를 자신의 정치적 존재감과 개인 브랜드를 동시에 키우는 공간으로 활용한다. 이번에는 자신의 골프장이다. 트럼프 대통령은 13일(현지시간) 아일랜드 서부 둔베그의 트럼프 인터내셔널 골프 링크에서 열린 DP 월드투어 아이리시 오픈 시상식에 직접 등장했다. 우승자 셰인 라우리에게 트로피를 전달하고 함께 기념사진을 찍었다. 'USA'가 새겨진 모자를 쓴 트럼프 대통령의 모습은 대회 우승 장면 못지않은 관심을 끌었다. 시상식 연설에서는 미국으로 수입되는 아일랜드 위스키 관세를 폐지하겠다는 발표까지 내놨다. [산세바스티안 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=도널드 트럼프 대통령이 14일(한국시간) 아이리시 오픈 시상식에서 우승자 셰인 라우리에게 트로피를 전달하고 기념사진을 찍고 있다. 2026.9.14 psoq1337@newspim.com 경기가 치러진 골프장은 트럼프 일가가 소유하고 있다. 트럼프그룹은 2014년 파산 절차를 밟던 골프장과 호텔을 약 1700만달러에 인수했다. 이후 트럼프 인터내셔널 골프 링크로 이름을 바꿨다. 이번 아이리시 오픈은 이 골프장에서 처음 열린 DP월드투어 대회다. 트럼프 대통령의 직접 참석까지 더해지면서 골프장 자체가 세계적인 뉴스의 중심에 섰다. 개인 사업장의 인지도와 브랜드 가치를 높이는 효과를 노렸다. 아일랜드 현지의 반발은 거셌다. 더블린에서는 12일 '트럼프는 환영받지 못한다'는 구호를 내건 대규모 시위가 열렸다. 둔베그에서도 반대 집회가 이어졌다. 아일랜드 정부는 대통령의 이동 동선에 군경 4000여명을 배치하는 대규모 경호 작전을 가동했다. 트럼프 대통령의 스포츠 행보는 이번이 처음이 아니다. 2025년 2월에는 미국 현직 대통령으로는 처음으로 슈퍼볼을 직접 관람했다. 일주일 뒤에는 데이토나500을 찾았다. NASCAR의 상징적인 레이스에서 대통령 전용 차량이 트랙을 돌며 퍼레이드에 참여했다. [뉴올리언스 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 2025년 2월 미국 루이지애나주 뉴올리언스의 시저스 슈퍼돔에서 열리는 미국미식축구리그(NFL) 제59회 슈퍼볼 필라델피아와 캔자스시티의 경기 시작 전 국기에 대한 경례를 하고 있다. 2025.2.10 psoq1337@newspim.com [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(한국시간) 아르헨티나를 꺾고 우승한 스페인의 로드리에게 월드컵 우승 트로피를 건네주고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 대학 레슬링 챔피언십과 UFC 경기장에도 모습을 드러냈다. LIV 골프 대회가 열린 자신의 플로리다 도럴 골프장도 직접 찾았다. 2025년 FIFA 클럽월드컵 결승에서는 첼시의 우승 세리머니 무대에 올라 트로피와 선수들 사이에 섰다. US오픈 테니스에도 등장했다. 2026년에는 NBA 파이널을 직접 관람했고 UFC를 백악관 잔디밭으로 불러들이는 파격적인 이벤트까지 진행했다. 스포츠에 대한 트럼프 대통령의 관심은 개인적인 취향만으로 설명하기 어렵다. 대형 스포츠는 정치 집회와 달리 폭넓은 대중에게 자연스럽게 노출된다. 경기장과 중계 화면을 통해 대통령의 모습이 반복적으로 전달된다. 정치적 메시지를 직접 전달하지 않아도 강한 이미지가 만들어진다. psoq1337@newspim.com 2026-09-14 10:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동