조현, 전직 주한미군 사령관 접견...한·미 동맹 중요성 강조

AI 핵심 요약beta
- 조현 외교장관이 14일 전 주한미군 사령관들을 접견했다
- 한반도 안보와 한미동맹의 중요성을 논의했다
- 전직 사령관들은 동맹 발전을 위한 역할을 약속했다
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"확장억제 바탕으로 연합방위태세 유지" 강조
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관이 14일 한국을 방문 중인 전직 주한미군 사령관들을 접견하고 한반도 안보 환경과 한·미 동맹의 중요성 등에 대해 논의했다.
외교부는 이날 조 장관이 외교부 청사에서 한미동맹재단 행사 참석차 방한한 버웰 벨, 로버트 에이브럼스, 폴 러캐머라 전 주한미군 사령관을 만났다고 밝혔다.
벨 전 사령관은 2006∼2008년, 에이브럼스 전 사령관은 2018∼2021년, 러캐머라 전 사령관은 2021∼2024년 주한미군을 지휘했다.
조 장관과 사령관들은 한반도의 엄중한 안보 환경 속에서 미측의 빈틈없는 확장억제 공약을 바탕으로 굳건한 한·미 연합방위태세를 유지·강화하는 것이 중요하다는 점을 강조했다고 외교부는 전했다.
전직 사령관들은 다양한 활동을 통해 미국 내에서 한·미 동맹의 저변을 확대하기 위해 계속 노력하고 있다면서 앞으로도 한·미 동맹 발전을 위해 필요한 역할을 계속해 나가겠다고 말했다.
조 장관은 한·미 동맹의 강력한 지지자로서 여전히 왕성히 활동하고 있는 전직 사령관들의 기여에 사의를 표했다.
opento@newspim.com